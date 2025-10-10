Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

Friday 10 October

7am

Snooker, Xi an Grand Prix – China…(12.30pm – TNT Sports 1&3)

TNT Sports 3

7.10am

Otago v Waikato, Rugby National Provincial Championship Quarter-Final

Sky Sports +

8am

Golf, Buick LPGA Shanghai – LPGA Tour

Sky Sports Golf

9.15am

AFL Women’s, Western Bulldogs v Essendon

TNT Sports 4

1pm

Golf, Open de Espana – DP World Tour

Sky Sports Golf

1pm

Horse Racing, Newmarket

ITV1

7pm

Darts, World Grand Prix quarter-finals

Sky Sports Main Event

7.35pm

Ireland v Slovakia, Euro U21 qualifier

RTÉ 2

7.45pm

LOI First Division, Longford Town v Cobh Ramblers; Dundalk v Finn Harps; Kerry v Wexford; Treaty United v Bray Wanderers; UCD v Athlone Town.

LOI TV

7.45pm

Munster v Edinburgh, United Rugby Championship

TG4 and Premier Sports 1

7.45pm

Scarlets v Stormers, United Rugby Championship

Premier Sports 2

7.45pm

Sale Sharks v Newcastle, Premiership Rugby

TNT Sports 1

7.45pm

Northern Ireland v Slovakia, World Cup Qualifier

BBC One NI and BBC Two

8pm

Shamrock Rovers v Shelbourne, LOI Premier Division

Virgin Media Two

8.45pm

Cycling, UCI Mountain Bike World Series – Short Track Elite Race, Women’s (8.45pm), Men’s (1opm)

TNT Sports 2

Saturday 11 October

1am

Basketball, WNBA Play-offs – Las Vegas Aces v Phoenix Mercury

TNT Sports 2

3.05am

AFL Women’s, Adelaide Crows v West Coast Eagles (TNT Sports 4); Geelong Cats v GWS Giants (5.05am – TNT Sports 2); Hawthorn v Gold Coast Suns (5.05am – TNT Sports 4); Brisbane Lions v Port Adelaide (7.05am – TNT Sports 2); Richmond v North Melbourne (9.15am – TNT Sports Extra).



4am

Golf, Baycurrent Championship – PGA Tour

Sky Sports Main Event

4.10am

Bay of Plenty v Tasman, Rugby National Provincial Championship Quarter-Final

Sky Sports +

5am

Cricket, India v West Indies – Test Match Day 2

TNT Sports 1

7am

Snooker, Xi an Grand Prix – China…(12.30pm – TNT Sports 3)

TNT Sports 3

7.10am

Hawkes Bay v Taranaki, Rugby National Provincial Championship Quarter-Final

Sky Sports +

8am

Golf, Buick LPGA Shanghai – LPGA Tour

Sky Sports Main Event

9.30am

Tennis, ATP Tour 1000 Shanghai, WTA Tour 1000 Wuham

Sky Sports Tennis

9.30am

Cycling, Tour of Lombardy Race

TNT Sports 4

10.05am

GAA 2025 Highlights

TG4

10.30am

Cricket, England v Sri Lanka – Women’s World Cup group stage

Sky Sports Main Event

11am

Athletics, Golden Trail World Series Final

TNT Sports Extra

12.30pm

Golf, Open de Espana – DP World Tour

Sky Sports Golf

1pm

Horse Racing, Newmarket and York

Virgin Media One and ITV1

3pm

Ospreys v Zebre, United Rugby Championship

Premier Sports 2

3pm

WNL Premier Division, DLR Waves v Galway United

LOI TV

3pm

Bristol Bears v Exeter Chiefs, Premiership Rugby

TNT Sports Extra

3.05pm

Northampton Saints v Leicester Tigers, Premiership Rugby

TNT Sports 1

4.10pm

Loughmore-Castleiney v Holycross-Ballycahill, Tipperary senior hurling semi-final

RTÉ 2

4.30pm

WNL Premier Division, Athlone Town v Sligo Rovers

TG4

4.30pm

WNL Premier Division, Peamount United v Bohemians (4.30pm); Wexford v Cork City (4.30pm); Waterford v Treaty United (4.30pm); Shamrock Rovers v Shelbourne (4.30pm)

LOI TV

5pm

Hungary v Armenia, World Cup qualifier

Virgin Media Two

5.30pm

Leinster v Sharks, United Rugby Championship

Premier Sports 1

5.30pm

Glasgow Warriors v Dragons, United Rugby Championship

Premier Sports 2

5.30pm

Bath v Gloucester, Premiership Rugby

TNT Sports 1

5.30pm

Oldham Athletic v Barrow AFC, League Two

Sky Sports Football

5.30pm

Cycling, UCI Mountain Bike World Series – DHI Elite Final, Women’s (5.30pm), Men’s (7pm)

TNT Sports 2

7.45pm

Ireland v Portugal, World Cup Qualifier

RTÉ 2

7.45pm

Cardiff v Connacht, United Rugby Championship

TG4 and Premier Sports 2

7.45pm

Ulster v Bulls, United Rugby Championship

Premier Sports 1

8pm

Darts, World Grand Prix semi-finals

Sky Sports Main Event

8.30pm

College Football, Notre Dame Fighting Irish v NC State Wolfpack

Sky Sports NFL

Sunday 12 October

12am

UFC Fight Night, Charles Oliveira v Mateusz Gamrot

TNT Sports 1

2.10am

Canterbury v Counties Manukau, Rugby National Provincial Championship Quarter-Final

Sky Sports +

3.05am

AFL Women’s, Sydney Swans v Carlton (TNT Sports 4); St Kilda v Collingwood (5.05am – TNT Sports 4); Fremantle v Melbourne (7.05am – TNT Sports 4).

4am

Golf, Baycurrent Championship – PGA Tour

Sky Sports Main Event

5am

Cricket, India v West Indies – Test Match Day 3

TNT Sports 1

7am

Tennis, ATP Tour 1000 Shanghai, WTA Tour 1000 Wuham

Sky Sports Tennis

7am

Snooker, Xi an Grand Prix – China…(12.30pm – TNT Sports 3)

TNT Sports 3

8am

Golf, Buick LPGA Shanghai – LPGA Tour

Sky Sports Main Event

10.30am

Cricket, India v Australia – Women’s World Cup group stage

Sky Sports Cricket

11am

Athletics, Golden Trail World Series Final

TNT Sports 4

11.30am

Golf, Open de Espana – DP World Tour

Sky Sports Golf

12pm

Women’s Super League; Aston Villa v Leicester City (Sky Sports Football); Chelsea v Tottenham (Sky Sports Main Event); Everton v Manchester United (Sky Sports Premier League); London City Lionesses v West Ham (Sky Sports Mix).

1.30pm

Athletics, Chicago Marathon

TNT Sports Extra

1.30pm

Dunloy v Cargin, Antrim senior football final

TG4

2.30pm

NFL, New York Jets v Denver Broncos

Virgin Media Two and Sky Sports Main Event

2.30pm

Women’s Super League, Arsenal v Brighton

BBC Two

3pm

Harlequins v Saracens, Premiership Rugby

TNT Sports 1

3.15pm

Cycling, Paris Tours Race

TNT Sports 4

3.30pm

Gaoth Dobhair v Naomh Conaill, Donegal senior football final

TG4

4.45pm

Women’s Super League, Liverpool v Manchester City

Sky Sports Premier League

5pm

Scotland v Belarus, World Cup Qualifier

BBC Two

6pm

NFL, New Orleans Saints v New England Patriots

Sky Sports +

6pm

Cycling, UCI Mountain Bike World Series – Olympic Elite Race, Women’s (6pm), Men’s (8.30pm)

TNT Sports 1

7.45pm

Denmark v Greece, World Cup qualifier

Virgin Media Two

8pm

Darts, World Grand Prix Final

Sky Sports Main Event

8.05pm

Toulouse v Bordeaux-Begles, French Top 14 Rugby

Premier Sports 2

9.05pm

NFL, Las Vegas Raiders v Tennessee Titans

Sky Sports +

9.25pm

NFL, Tampa Bay Buccaneers v San Francisco 49ers

Sky Sports NFL

9.25pm

NFL, Green Bay Packers v Cincinnati Bengals

Sky Sports +

1.20am (Monday)

NFL, Kansas City Chiefs v Detroit Lions

Sky Sports Main Event