Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

Leinster Head Coach Leo Cullen and Senior Coach Jacques Nienaber Nick Elliott / INPHO
Nick Elliott / INPHO
Sunday 12 October
12am UFC Fight Night, Charles Oliveira v Mateusz Gamrot TNT Sports 1
2.10am Canterbury v Counties Manukau, Rugby National Provincial Championship Quarter-Final Sky Sports +
3.05am AFL Women’s, Sydney Swans v Carlton (TNT Sports 4); St Kilda v Collingwood (5.05am – TNT Sports 4); Fremantle v Melbourne (7.05am – TNT Sports 4).
4am Golf, Baycurrent Championship – PGA Tour Sky Sports Main Event
5am Cricket, India v West Indies – Test Match Day 3 TNT Sports 1
7am Tennis, ATP Tour 1000 Shanghai, WTA Tour 1000 Wuham Sky Sports Tennis
7am
Snooker, Xi an Grand Prix – China…(12.30pm – TNT Sports 3) TNT Sports 3
8am Golf, Buick LPGA Shanghai – LPGA Tour Sky Sports Main Event
10.30am Cricket, India v Australia – Women’s World Cup group stage Sky Sports Cricket
11am Athletics, Golden Trail World Series Final TNT Sports 4
11.30am Golf, Open de Espana – DP World Tour Sky Sports Golf
12pm Women’s Super League; Aston Villa v Leicester City (Sky Sports Football); Chelsea v Tottenham (Sky Sports Main Event); Everton v Manchester United (Sky Sports Premier League); London City Lionesses v West Ham (Sky Sports Mix).
1.30pm Athletics, Chicago Marathon TNT Sports Extra
1.30pm Dunloy v Cargin, Antrim senior football final TG4
2.30pm
NFL, New York Jets v Denver Broncos Virgin Media Two and Sky Sports Main Event
2.30pm Women’s Super League, Arsenal v Brighton BBC Two
3pm
Harlequins v Saracens, Premiership Rugby TNT Sports 1
3.15pm Cycling, Paris Tours Race TNT Sports 4
3.30pm Gaoth Dobhair v Naomh Conaill, Donegal senior football final TG4
4.45pm Women’s Super League, Liverpool v Manchester City Sky Sports Premier League
5pm Scotland v Belarus, World Cup Qualifier BBC Two
6pm NFL, New Orleans Saints v New England Patriots Sky Sports +
6pm Cycling, UCI Mountain Bike World Series – Olympic Elite Race, Women’s (6pm), Men’s (8.30pm) TNT Sports 1
7.45pm Denmark v Greece, World Cup qualifier Virgin Media Two
8pm Darts, World Grand Prix Final Sky Sports Main Event
8.05pm Toulouse v Bordeaux-Begles, French Top 14 Rugby Premier Sports 2
9.05pm NFL, Las Vegas Raiders v Tennessee Titans Sky Sports +
9.25pm NFL, Tampa Bay Buccaneers v San Francisco 49ers Sky Sports NFL
9.25pm NFL, Green Bay Packers v Cincinnati Bengals Sky Sports +
1.20am (Monday) NFL, Kansas City Chiefs v Detroit Lions Sky Sports Main Event
Here's your essential TV guide for this weekend's live sport
Friday 10 October
7am
Snooker, Xi an Grand Prix – China…(12.30pm – TNT Sports 1&3)
TNT Sports 3
7.10am
Otago v Waikato, Rugby National Provincial Championship Quarter-Final
Sky Sports +
8am
Golf, Buick LPGA Shanghai – LPGA Tour
Sky Sports Golf
9.15am
AFL Women’s, Western Bulldogs v Essendon
TNT Sports 4
1pm
Golf, Open de Espana – DP World Tour
Sky Sports Golf
1pm
Horse Racing, Newmarket
ITV1
7pm
Darts, World Grand Prix quarter-finals
Sky Sports Main Event
7.35pm
Ireland v Slovakia, Euro U21 qualifier
RTÉ 2
7.45pm
LOI First Division, Longford Town v Cobh Ramblers; Dundalk v Finn Harps; Kerry v Wexford; Treaty United v Bray Wanderers; UCD v Athlone Town.
LOI TV
7.45pm
Munster v Edinburgh, United Rugby Championship
TG4 and Premier Sports 1
7.45pm
Scarlets v Stormers, United Rugby Championship
Premier Sports 2
7.45pm
Sale Sharks v Newcastle, Premiership Rugby
TNT Sports 1
7.45pm
Northern Ireland v Slovakia, World Cup Qualifier
BBC One NI and BBC Two
8pm
Shamrock Rovers v Shelbourne, LOI Premier Division
Virgin Media Two
8.45pm
Cycling, UCI Mountain Bike World Series – Short Track Elite Race, Women’s (8.45pm), Men’s (1opm)
TNT Sports 2
Tom Maher / INPHO
Saturday 11 October
1am
Basketball, WNBA Play-offs – Las Vegas Aces v Phoenix Mercury
TNT Sports 2
3.05am
AFL Women’s, Adelaide Crows v West Coast Eagles (TNT Sports 4); Geelong Cats v GWS Giants (5.05am – TNT Sports 2); Hawthorn v Gold Coast Suns (5.05am – TNT Sports 4); Brisbane Lions v Port Adelaide (7.05am – TNT Sports 2); Richmond v North Melbourne (9.15am – TNT Sports Extra).
4am
Golf, Baycurrent Championship – PGA Tour
Sky Sports Main Event
4.10am
Bay of Plenty v Tasman, Rugby National Provincial Championship Quarter-Final
Sky Sports +
5am
Cricket, India v West Indies – Test Match Day 2
TNT Sports 1
7am
Snooker, Xi an Grand Prix – China…(12.30pm – TNT Sports 3)
TNT Sports 3
7.10am
Hawkes Bay v Taranaki, Rugby National Provincial Championship Quarter-Final
Sky Sports +
8am
Golf, Buick LPGA Shanghai – LPGA Tour
Sky Sports Main Event
9.30am
Tennis, ATP Tour 1000 Shanghai, WTA Tour 1000 Wuham
Sky Sports Tennis
9.30am
Cycling, Tour of Lombardy Race
TNT Sports 4
10.05am
GAA 2025 Highlights
TG4
10.30am
Cricket, England v Sri Lanka – Women’s World Cup group stage
Sky Sports Main Event
11am
Athletics, Golden Trail World Series Final
TNT Sports Extra
12.30pm
Golf, Open de Espana – DP World Tour
Sky Sports Golf
1pm
Horse Racing, Newmarket and York
Virgin Media One and ITV1
3pm
Ospreys v Zebre, United Rugby Championship
Premier Sports 2
3pm
WNL Premier Division, DLR Waves v Galway United
LOI TV
3pm
Bristol Bears v Exeter Chiefs, Premiership Rugby
TNT Sports Extra
3.05pm
Northampton Saints v Leicester Tigers, Premiership Rugby
TNT Sports 1
4.10pm
Loughmore-Castleiney v Holycross-Ballycahill, Tipperary senior hurling semi-final
RTÉ 2
4.30pm
WNL Premier Division, Athlone Town v Sligo Rovers
TG4
4.30pm
WNL Premier Division, Peamount United v Bohemians (4.30pm); Wexford v Cork City (4.30pm); Waterford v Treaty United (4.30pm); Shamrock Rovers v Shelbourne (4.30pm)
LOI TV
5pm
Hungary v Armenia, World Cup qualifier
Virgin Media Two
5.30pm
Leinster v Sharks, United Rugby Championship
Premier Sports 1
5.30pm
Glasgow Warriors v Dragons, United Rugby Championship
Premier Sports 2
5.30pm
Bath v Gloucester, Premiership Rugby
TNT Sports 1
5.30pm
Oldham Athletic v Barrow AFC, League Two
Sky Sports Football
5.30pm
Cycling, UCI Mountain Bike World Series – DHI Elite Final, Women’s (5.30pm), Men’s (7pm)
TNT Sports 2
7.45pm
Ireland v Portugal, World Cup Qualifier
RTÉ 2
7.45pm
Cardiff v Connacht, United Rugby Championship
TG4 and Premier Sports 2
7.45pm
Ulster v Bulls, United Rugby Championship
Premier Sports 1
8pm
Darts, World Grand Prix semi-finals
Sky Sports Main Event
8.30pm
College Football, Notre Dame Fighting Irish v NC State Wolfpack
Sky Sports NFL
Sunday 12 October
12am
UFC Fight Night, Charles Oliveira v Mateusz Gamrot
TNT Sports 1
2.10am
Canterbury v Counties Manukau, Rugby National Provincial Championship Quarter-Final
Sky Sports +
3.05am
AFL Women’s, Sydney Swans v Carlton (TNT Sports 4); St Kilda v Collingwood (5.05am – TNT Sports 4); Fremantle v Melbourne (7.05am – TNT Sports 4).
4am
Golf, Baycurrent Championship – PGA Tour
Sky Sports Main Event
5am
Cricket, India v West Indies – Test Match Day 3
TNT Sports 1
7am
Tennis, ATP Tour 1000 Shanghai, WTA Tour 1000 Wuham
Sky Sports Tennis
7am
Snooker, Xi an Grand Prix – China…(12.30pm – TNT Sports 3)
TNT Sports 3
8am
Golf, Buick LPGA Shanghai – LPGA Tour
Sky Sports Main Event
10.30am
Cricket, India v Australia – Women’s World Cup group stage
Sky Sports Cricket
11am
Athletics, Golden Trail World Series Final
TNT Sports 4
11.30am
Golf, Open de Espana – DP World Tour
Sky Sports Golf
12pm
Women’s Super League; Aston Villa v Leicester City (Sky Sports Football); Chelsea v Tottenham (Sky Sports Main Event); Everton v Manchester United (Sky Sports Premier League); London City Lionesses v West Ham (Sky Sports Mix).
1.30pm
Athletics, Chicago Marathon
TNT Sports Extra
1.30pm
Dunloy v Cargin, Antrim senior football final
TG4
2.30pm
NFL, New York Jets v Denver Broncos
Virgin Media Two and Sky Sports Main Event
2.30pm
Women’s Super League, Arsenal v Brighton
BBC Two
3pm
Harlequins v Saracens, Premiership Rugby
TNT Sports 1
3.15pm
Cycling, Paris Tours Race
TNT Sports 4
3.30pm
Gaoth Dobhair v Naomh Conaill, Donegal senior football final
TG4
4.45pm
Women’s Super League, Liverpool v Manchester City
Sky Sports Premier League
5pm
Scotland v Belarus, World Cup Qualifier
BBC Two
6pm
NFL, New Orleans Saints v New England Patriots
Sky Sports +
6pm
Cycling, UCI Mountain Bike World Series – Olympic Elite Race, Women’s (6pm), Men’s (8.30pm)
TNT Sports 1
7.45pm
Denmark v Greece, World Cup qualifier
Virgin Media Two
8pm
Darts, World Grand Prix Final
Sky Sports Main Event
8.05pm
Toulouse v Bordeaux-Begles, French Top 14 Rugby
Premier Sports 2
9.05pm
NFL, Las Vegas Raiders v Tennessee Titans
Sky Sports +
9.25pm
NFL, Tampa Bay Buccaneers v San Francisco 49ers
Sky Sports NFL
9.25pm
NFL, Green Bay Packers v Cincinnati Bengals
Sky Sports +
1.20am (Monday)
NFL, Kansas City Chiefs v Detroit Lions
Sky Sports Main Event
