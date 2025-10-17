Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

More Stories
7.01am, 17 Oct 2025

Friday 17 October

7.15am
Otago v Bay Of Plenty, Rugby National Provincial Championship Semi-Final
Sky Sports +

7.30am
Golf, DP World India Championship
Sky Sports Main Event

9.15am
AFL Women’s, Port Adelaide v Hawthorn (TNT Sports 4); West Coast Eagles v Geelong Cats (11.15am – TNT Sports 3)

1pm
Cycling, Tour of Holland – Stage 3 
TNT Sports 1

2pm
Tennis, Stockholm Open
Sky Sports Tennis

7.45pm
St Patrick’s Athletic v Shamrock Rovers, LOI Premier Division
Virgin Media Two

7.45pm
LOI Premier Division, Galway United v Bohemians; Shelbourne v Sligo Rovers; Waterford v Derry City; Drogheda United v Cork City.

7.45pm
LOI First Division, Athlone Town v Longford Town; Bray Wanderers v Kerry FC; Cobh Ramblers v Dundalk; Finn Harps v UCD; Wexford v Treaty United.
LOI TV 

7.45pm
Connacht v Bulls, United Rugby Championship
TG4 and Premier Sports 1

7.45pm
Edinburgh v Benetton, United Rugby Championship
Premier Sports 2

7.45pm
Gloucester v Bristol Bears, Premiership Rugby
TNT Sports 1

7.45pm
Newcastle v Northampton, Premiership Rugby
TNT Sports Extra

8pm
Middlesbrough v Ipswich Town, Championship
Sky Sports Main Event

*****

Saturday 18 October

3.05am
AFL Women’s, Melbourne v Sydney Swans (TNT Sports 4); North Melbourne v Adelaide Crows (5.05am – TNT Sports Extra); GWS Giants v Fremantle (5.05am – TNT Sports 4).

3.30am
Tennis, WTA Japan Open
Sky Sports Tennis

5am
Golf, LPA BMW Ladies Championship
Sky Sports Main Event

7.15am
Canterbury v Hawkes Bay, Rugby National Provincial Championship Semi-Final
Sky Sports +

7.15am
Cricket, New Zealand v England, Twenty20 International
TNT Sports 1

7.15am
Cycling, Tour of Guangxi – Stage 5
TNT Sports 2

8am
Tennis, WTA Ningbo Open
Sky Sports Tennis

8am
Golf, DP World India Championship
Sky Sports Main Event

9.15am
AFL Women’s, Carlton v St Kilda
TNT Sports Extra

10.10am
GAA 2025 Highlights
TG4

10.30am
Tennis, Almaty Open
Sky Sports Tennis

12.30pm
Nottingham Forest v Chelsea, Premier League
TNT Sports 1

12.30pm
QPR v Millwall, Championship
Sky Sports Main Event

12.30pm
Horse Racing, Ascot
Virgin Media One and ITV1

12.45pm
Cycling, Cyclo-Cross World Cup – Women’s Exact Cross Race (12.45pm); Men’s Exact Cross Race (2pm)
TNT Sports Extra

12.45pm
Lions v Scarlets, United Rugby Championship
TG4 and Premier Sports 2

1pm
Cycling, Tour of Holland – Stage 4
TNT Sports 3

1.30pm
Tennis, Stockholm Open
Sky Sports Tennis

3pm
Manchester City v Everton, Premier League
Premier Sports 1

3pm
Sharks v Ulster, United Rugby Championship
Premier Sports 2

3.05pm
Leicester Tigers v Bath, Premiership Rugby
ITV4 and TNT Sports 1

5.15pm
Leinster v Munster, United Rugby Championship
TG4 and Premier Sports 1

5.30pm
Fulham v Arsenal, Premier League
Sky Sports Main Event

5.30pm
Bayern Munich v Borussia Dortmund, Bundesliga
Sky Sports Football

5.30pm
Saracens v Sale Sharks, Premiership Rugby
TNT Sports 1

5.45pm
Kilmarnock v Hearts, Scottish Premiership
Premier Sports 2

7.45pm
Roma v Inter Milan, Serie A
TNT Sports 1

7.45pm
Ospreys v Glasgow Warriors, United Rugby Championship
Premier Sports 1

8pm
Na Fianna v Ballyboden St-Enda’s, Dublin senior football final
TG4

10pm
Formula 1, United States Grand Prix qualifying
Sky Sports Main Event

10.30pm
Match Of The Day
BBC One

*****

Sunday 19 October

12am
UFC Fight Night, Reinier de Ridder v Brendan Allen
TNT Sports 1

12.30am
College Football, Notre Dame Fighting Irish v USC Trojans
Sky Sports NFL

3am
Tennis, WTA Japan Open
Sky Sports Tennis

3.05am
AFL Women’s, Essendon v Brisbane Lions (TNT Sports 4); Collingwood v Richmond (5.05am – TNT Sports 4); Gold Coast Suns v Western Bulldogs (7.05am – TNT Sports 2).

4am
Golf, LPA BMW Ladies Championship
Sky Sports Main Event

4.30am
Cricket, Australia v India, One Day International
TNT Sports 1

7am
Golf, DP World India Championship
Sky Sports Main Event

8.15am
Cycling, Tour of Guangxi – Stage 5
TNT Sports 3

10am
Tennis, WTA Ningbo Open
Sky Sports Tennis

10.30am
Cricket, India v England, Women’s World Cup Group Stage
Sky Sports Main Event

12pm
Dundee v Celtic, Scottish Premiership
Sky Sports Football

12.30pm
Cycling, Cyclo-Cross World Cup – Women’s Superprestige Race 
TNT Sports Extra

1pm
Kilcormac-Killoughey v Shinrone, Offaly senior hurling final
TG4 

1pm
Cycling, Tour of Holland – Stage 5
TNT Sports 3

2pm
Tottenham v Aston Villa, Premier League
Sky Sports Main Event

2.30pm
NFL, Jacksonville Jaguars v Los Angeles Rams
Virgin Media Two  and Sky Sports NFL

3pm
Cycling, Tour of Venetia
TNT Sports 3

3pm
Exeter Chiefs v Harlequins, Premiership Rugby
TNT Sports 1

3pm
Athlone Town v Bohemian FC, Women’s FAI Cup final
TG4

3.15pm
Midleton v Sarsfields, Cork senior hurling final
RTÉ 2 

4.30pm
Liverpool v Manchester United, Premier League
Sky Sports Main Event

6pm
NFL, Minnesota Vikings v Philadelphia Eagles (Sky Sports NFL); Tennessee Titans v New England Patriots (Sky Sports +).

7pm
Snooker, Northern Ireland Open
TNT Sports 2

7.45pm
Athletics, Amsterdam Marathon
TNT Sports Extra

7.45pm
AC Milan v Fiorentina, Serie A
TNT Sports 1

8pm
Getafe v Real Madrid, La Liga
Premier Sports 1

8pm
Formula 1, United States Grand Prix
Sky Sports Main Event

9.05pm
NFL, Denver Broncos v New York Giants
Sky Sports +

9.25pm
NFL, Dallas Cowboys v Washington Commanders (Sky Sports NFL); Arizona Cardinals v Green Bay Packers (Sky Sports +)

10.30pm
Match Of The Day
BBC One

1.20am (Monday)
NFL, San Francisco 49ers v Atlanta Falcons
Sky Sports Main Event

