Here's your essential TV guide for this weekend's live sport
Friday 17 October
7.15am
Otago v Bay Of Plenty, Rugby National Provincial Championship Semi-Final
Sky Sports +
7.30am
Golf, DP World India Championship
Sky Sports Main Event
9.15am
AFL Women’s, Port Adelaide v Hawthorn (TNT Sports 4); West Coast Eagles v Geelong Cats (11.15am – TNT Sports 3)
1pm
Cycling, Tour of Holland – Stage 3
TNT Sports 1
2pm
Tennis, Stockholm Open
Sky Sports Tennis
7.45pm
St Patrick’s Athletic v Shamrock Rovers, LOI Premier Division
Virgin Media Two
7.45pm
LOI Premier Division, Galway United v Bohemians; Shelbourne v Sligo Rovers; Waterford v Derry City; Drogheda United v Cork City.
7.45pm
LOI First Division, Athlone Town v Longford Town; Bray Wanderers v Kerry FC; Cobh Ramblers v Dundalk; Finn Harps v UCD; Wexford v Treaty United.
LOI TV
7.45pm
Connacht v Bulls, United Rugby Championship
TG4 and Premier Sports 1
7.45pm
Edinburgh v Benetton, United Rugby Championship
Premier Sports 2
7.45pm
Gloucester v Bristol Bears, Premiership Rugby
TNT Sports 1
7.45pm
Newcastle v Northampton, Premiership Rugby
TNT Sports Extra
8pm
Middlesbrough v Ipswich Town, Championship
Sky Sports Main Event
*****
Saturday 18 October
3.05am
AFL Women’s, Melbourne v Sydney Swans (TNT Sports 4); North Melbourne v Adelaide Crows (5.05am – TNT Sports Extra); GWS Giants v Fremantle (5.05am – TNT Sports 4).
3.30am
Tennis, WTA Japan Open
Sky Sports Tennis
5am
Golf, LPA BMW Ladies Championship
Sky Sports Main Event
7.15am
Canterbury v Hawkes Bay, Rugby National Provincial Championship Semi-Final
Sky Sports +
7.15am
Cricket, New Zealand v England, Twenty20 International
TNT Sports 1
7.15am
Cycling, Tour of Guangxi – Stage 5
TNT Sports 2
8am
Tennis, WTA Ningbo Open
Sky Sports Tennis
8am
Golf, DP World India Championship
Sky Sports Main Event
9.15am
AFL Women’s, Carlton v St Kilda
TNT Sports Extra
10.10am
GAA 2025 Highlights
TG4
10.30am
Tennis, Almaty Open
Sky Sports Tennis
12.30pm
Nottingham Forest v Chelsea, Premier League
TNT Sports 1
12.30pm
QPR v Millwall, Championship
Sky Sports Main Event
12.30pm
Horse Racing, Ascot
Virgin Media One and ITV1
12.45pm
Cycling, Cyclo-Cross World Cup – Women’s Exact Cross Race (12.45pm); Men’s Exact Cross Race (2pm)
TNT Sports Extra
12.45pm
Lions v Scarlets, United Rugby Championship
TG4 and Premier Sports 2
1pm
Cycling, Tour of Holland – Stage 4
TNT Sports 3
1.30pm
Tennis, Stockholm Open
Sky Sports Tennis
3pm
Manchester City v Everton, Premier League
Premier Sports 1
3pm
Sharks v Ulster, United Rugby Championship
Premier Sports 2
3.05pm
Leicester Tigers v Bath, Premiership Rugby
ITV4 and TNT Sports 1
5.15pm
Leinster v Munster, United Rugby Championship
TG4 and Premier Sports 1
5.30pm
Fulham v Arsenal, Premier League
Sky Sports Main Event
5.30pm
Bayern Munich v Borussia Dortmund, Bundesliga
Sky Sports Football
5.30pm
Saracens v Sale Sharks, Premiership Rugby
TNT Sports 1
5.45pm
Kilmarnock v Hearts, Scottish Premiership
Premier Sports 2
7.45pm
Roma v Inter Milan, Serie A
TNT Sports 1
7.45pm
Ospreys v Glasgow Warriors, United Rugby Championship
Premier Sports 1
8pm
Na Fianna v Ballyboden St-Enda’s, Dublin senior football final
TG4
10pm
Formula 1, United States Grand Prix qualifying
Sky Sports Main Event
10.30pm
Match Of The Day
BBC One
*****
Sunday 19 October
12am
UFC Fight Night, Reinier de Ridder v Brendan Allen
TNT Sports 1
12.30am
College Football, Notre Dame Fighting Irish v USC Trojans
Sky Sports NFL
3am
Tennis, WTA Japan Open
Sky Sports Tennis
3.05am
AFL Women’s, Essendon v Brisbane Lions (TNT Sports 4); Collingwood v Richmond (5.05am – TNT Sports 4); Gold Coast Suns v Western Bulldogs (7.05am – TNT Sports 2).
4am
Golf, LPA BMW Ladies Championship
Sky Sports Main Event
4.30am
Cricket, Australia v India, One Day International
TNT Sports 1
7am
Golf, DP World India Championship
Sky Sports Main Event
8.15am
Cycling, Tour of Guangxi – Stage 5
TNT Sports 3
10am
Tennis, WTA Ningbo Open
Sky Sports Tennis
10.30am
Cricket, India v England, Women’s World Cup Group Stage
Sky Sports Main Event
12pm
Dundee v Celtic, Scottish Premiership
Sky Sports Football
12.30pm
Cycling, Cyclo-Cross World Cup – Women’s Superprestige Race
TNT Sports Extra
1pm
Kilcormac-Killoughey v Shinrone, Offaly senior hurling final
TG4
1pm
Cycling, Tour of Holland – Stage 5
TNT Sports 3
2pm
Tottenham v Aston Villa, Premier League
Sky Sports Main Event
2.30pm
NFL, Jacksonville Jaguars v Los Angeles Rams
Virgin Media Two and Sky Sports NFL
3pm
Cycling, Tour of Venetia
TNT Sports 3
3pm
Exeter Chiefs v Harlequins, Premiership Rugby
TNT Sports 1
3pm
Athlone Town v Bohemian FC, Women’s FAI Cup final
TG4
3.15pm
Midleton v Sarsfields, Cork senior hurling final
RTÉ 2
4.30pm
Liverpool v Manchester United, Premier League
Sky Sports Main Event
6pm
NFL, Minnesota Vikings v Philadelphia Eagles (Sky Sports NFL); Tennessee Titans v New England Patriots (Sky Sports +).
7pm
Snooker, Northern Ireland Open
TNT Sports 2
7.45pm
Athletics, Amsterdam Marathon
TNT Sports Extra
7.45pm
AC Milan v Fiorentina, Serie A
TNT Sports 1
8pm
Getafe v Real Madrid, La Liga
Premier Sports 1
8pm
Formula 1, United States Grand Prix
Sky Sports Main Event
9.05pm
NFL, Denver Broncos v New York Giants
Sky Sports +
9.25pm
NFL, Dallas Cowboys v Washington Commanders (Sky Sports NFL); Arizona Cardinals v Green Bay Packers (Sky Sports +)
10.30pm
Match Of The Day
BBC One
1.20am (Monday)
NFL, San Francisco 49ers v Atlanta Falcons
Sky Sports Main Event
