Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

Plenty for fans to get stuck into.
7.31am, 7 Nov 2025

Friday 8 November

4am
Golf, Abu Dhabi HSBC Championship, DP World Tour
Sky Sports Main Event

11.30am
Snooker, International Championship – China
TNT Sports 1

11.30am
Cycling, BMX World Championships
TNT Sports 4

1.30pm
Horse Racing, Exeter
ITV4

2.30pm
Tennis, ATP Metz Open and Athens Open
Sky Sports +

4pm
Tennis, WTA Tour Finals Riyadh
Sky Sports Main Event

7.30pm
GAA, All-Star Awards 2025
RTÉ One

7.45pm
League of Ireland, Bray Wanderers v Waterford, Promotion-Relegation play-off
Virgin Media Two

8pm
Golf, WWT Championship at Mayakoba, PGA Tour
Sky Sports Golf

8pm
Watford v Bristol City, Championship
Sky Sports Main Event

*****

Saturday 9 November

2.30am
Golf, LPGA Toto Japan Classic
Sky Sports Main Event

4.30am
Golf, Abu Dhabi HSBC Championship, DP World Tour
Sky Sports Main Event

8.15am
Cricket, Australia v India, Twenty20 International
TNT Sports 3

8.45am
Cycling, BMX World Championships
TNT Sports Extra

10.20am
GAA, 2025 Highlights, Club Championship
TG4

11.30am
Snooker, International Championship – China
TNT Sports 4

12pm
Women’s Super League, Arsenal v Chelsea (Sky Sports Main Event); Manchester United v Aston Villa (Sky Sports+)

12.30pm
Tottenham Hotspur v Manchester United, Premier League
TNT Sports 1

12.30pm
Blackburn Rovers v Derby County, Championship
Sky Sports Football

12.40pm
Ireland v Japan, Autumn Rugby Union International
RTÉ 2 and TNT Sports 3

12.40pm
Horse Racing – Wincanton, Doncaster, and Aintree
ITV4

1pm
Darts, Grand Slam of Darts
Sky Sports Mix

2pm
Cycling, European Championships Cyclocross, Elite Women
TNT Sports Extra

3pm
Everton v Fulham, Premier League
Premier Sports 1

3pm
Tennis, WTA Tour Finals Riyadh
Sky Sports Tennis

3pm
Tennis, ATP Metz Open and Athens Open
Sky Sports Tennis

3.10pm
Scotland v New Zealand, Autumn Rugby Union International
TNT Sports 1

3.30pm
Toulon v La Rochelle, French Top 14 Rugby
Premier Sports 2

3.45pm
Republic of Ireland v Uzbekistan, Fifa U17 World Cup
RTÉ 2

5.30pm
Sunderland v Arsenal, Premier League
Sky Sports Main Event

5.30pm
Atletico Madrid v Levante, La Liga
Premier Sports 2

5.30pm
Borussia Monchengladbach v FC Koln, Bundesliga
Sky Sports Football

5.40pm
England v Fiji, Autumn Rugby Union International
TNT Sports 1

5.40pm
Italy v Australia, Autumn Rugby Union International
TNT Sports 3

5.45pm
St Mirren v Hibernian, Scottish Premier League
Premier Sports 1

6pm
Formula 1, Brazilian Grand Prix qualifying
Sky Sports F1

7.15pm
GAA, Loughmacrory (Tyrone) v Kilcoo (Down), Ulster SFC club quarter-final
RTÉ 2

7.45pm
Parma v AC Milan, Serie A
TNT Sports 2

8pm
Chelsea v Wolves, Premier League
Sky Sports Main Event

8pm
Golf, WWT Championship at Mayakoba, PGA Tour
Sky Sports Golf

8.10pm
France v South Africa, Autumn Rugby Union International
TNT Sports 1

10.50pm
Match Of The Day
BBC One

*****

Sunday 10 November

12am
UFC, Gabriel Bonfim v Randy Brown
TNT Sports 2

12.15am
Cricket, New Zealand v West Indies, Twenty20 International
TNT Sports 3

3am
Golf, Abu Dhabi HSBC Championship, DP World Tour
Sky Sports Main Event

3am
Golf, LPGA Toto Japan Classic
Sky Sports +

11am
Tennis, ATP Finals Turin
Sky Sports Tennis

11.30am
Snooker, International Championship – China
TNT Sports 3

12pm
Women’s Super League, Liverpool v Brighton (Sky Sports Football); London City Lionesses v Tottenham Hotspour (Sky Sports+). 

1.45pm
GAA, Ballyhale Shamrocks (Kilkenny) v Kilcormac-Killoughey (Offaly), Leinster SHC club quarter-final
TG4

1.45pm
Cycling, European Championships Cyclocross, Men
TNT Sports 4

2pm
Premier League, Brentford v Newcastle United (Sky Sports Main Event); Aston Villa v Bournemouth (Sky Sports Cricket); Nottingham Forest v Leeds United (Sky Sports Premier League); Crystal Palace v Brighton (Sky Sports+)

2.30pm
NFL, Atlanta Falcons @ Indianapolis Colts
Sky Sports NFL

3pm
Shamrock Rovers v Cork City, FAI Cup final
RTÉ 2

3pm
Dundee v Rangers, Scottish Premiership
Sky Sports Football

3.10pm
Wales v Argentina, Autumn Rugby Union International
TNT Sports 1

3.15pm
Rayo Vallecano v Real Madrid, La Liga
Premier Sports 2

3.30pm
GAA, Madden (Armagh) v Newbridge (Derry), Ulster SFC club quarter-final
TG4

4.30pm
Manchester City v Liverpool, Premier League
Sky Sports Main Event

5pm
Formula 1, Brazilian Grand Prix
Sky Sports F1

7pm
Darts, Grand Slam of Darts
Sky Sports Main Event

7.45pm
Inter Milan v Lazio, Serie A 
TNT Sports 1

8pm
Golf, WWT Championship at Mayakoba, PGA Tour
Sky Sports Golf

8pm
Celta Vigo v Barcelona, La Liga
Premier Sports 2

10.30pm
Match Of The Day
BBC One

1.15am (Monday)
NFL, Pittsburgh Steelers @ Los Angeles Chargers
Sky Sports NFL

