Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

4am Golf, Abu Dhabi HSBC Championship, DP World Tour Sky Sports Main Event
11.30am Snooker, International Championship – China TNT Sports 1
11.30am Cycling, BMX World Championships TNT Sports 4
1.30pm Horse Racing, Exeter ITV4
2.30pm Tennis, ATP Metz Open and Athens Open Sky Sports +
4pm Tennis, WTA Tour Finals Riyadh Sky Sports Main Event
7.30pm GAA, All-Star Awards 2025 RTÉ One
7.45pm League of Ireland, Bray Wanderers v Waterford, Promotion-Relegation play-off Virgin Media Two
8pm Golf, WWT Championship at Mayakoba, PGA Tour Sky Sports Golf
8pm Watford v Bristol City, Championship Sky Sports Main Event
*****
Saturday 9 November
2.30am Golf, LPGA Toto Japan Classic Sky Sports Main Event
4.30am Golf, Abu Dhabi HSBC Championship, DP World Tour Sky Sports Main Event
8.15am Cricket, Australia v India, Twenty20 International TNT Sports 3
8.45am Cycling, BMX World Championships TNT Sports Extra
10.20am GAA, 2025 Highlights, Club Championship TG4
11.30am Snooker, International Championship – China TNT Sports 4
12pm Women’s Super League, Arsenal v Chelsea (Sky Sports Main Event); Manchester United v Aston Villa (Sky Sports+)
12.30pm Tottenham Hotspur v Manchester United, Premier League TNT Sports 1
12.30pm Blackburn Rovers v Derby County, Championship Sky Sports Football
12.40pm Ireland v Japan, Autumn Rugby Union International RTÉ 2 and TNT Sports 3
12.40pm Horse Racing – Wincanton, Doncaster, and Aintree ITV4
1pm Darts, Grand Slam of Darts Sky Sports Mix
2pm Cycling, European Championships Cyclocross, Elite Women TNT Sports Extra
3pm Everton v Fulham, Premier League Premier Sports 1
3pm Tennis, WTA Tour Finals Riyadh Sky Sports Tennis
3pm Tennis, ATP Metz Open and Athens Open Sky Sports Tennis
3.10pm Scotland v New Zealand, Autumn Rugby Union International TNT Sports 1
3.30pm Toulon v La Rochelle, French Top 14 Rugby Premier Sports 2
3.45pm Republic of Ireland v Uzbekistan, Fifa U17 World Cup RTÉ 2
5.30pm Sunderland v Arsenal, Premier League Sky Sports Main Event
5.30pm Atletico Madrid v Levante, La Liga Premier Sports 2
5.30pm Borussia Monchengladbach v FC Koln, Bundesliga Sky Sports Football
5.40pm England v Fiji, Autumn Rugby Union International TNT Sports 1
5.40pm Italy v Australia, Autumn Rugby Union International TNT Sports 3
5.45pm St Mirren v Hibernian, Scottish Premier League Premier Sports 1
6pm Formula 1, Brazilian Grand Prix qualifying Sky Sports F1
7.15pm GAA, Loughmacrory (Tyrone) v Kilcoo (Down), Ulster SFC club quarter-final RTÉ 2
7.45pm Parma v AC Milan, Serie A TNT Sports 2
8pm Chelsea v Wolves, Premier League Sky Sports Main Event
8pm Golf, WWT Championship at Mayakoba, PGA Tour Sky Sports Golf
8.10pm France v South Africa, Autumn Rugby Union International TNT Sports 1
10.50pm Match Of The Day BBC One
*****
Sunday 10 November
12am UFC, Gabriel Bonfim v Randy Brown TNT Sports 2
12.15am Cricket, New Zealand v West Indies, Twenty20 International TNT Sports 3
3am Golf, Abu Dhabi HSBC Championship, DP World Tour Sky Sports Main Event
3am Golf, LPGA Toto Japan Classic Sky Sports +
11am Tennis, ATP Finals Turin Sky Sports Tennis
11.30am Snooker, International Championship – China TNT Sports 3
12pm Women’s Super League, Liverpool v Brighton (Sky Sports Football); London City Lionesses v Tottenham Hotspour (Sky Sports+).
1.45pm GAA, Ballyhale Shamrocks (Kilkenny) v Kilcormac-Killoughey (Offaly), Leinster SHC club quarter-final TG4
1.45pm Cycling, European Championships Cyclocross, Men TNT Sports 4
2pm Premier League, Brentford v Newcastle United (Sky Sports Main Event); Aston Villa v Bournemouth (Sky Sports Cricket); Nottingham Forest v Leeds United (Sky Sports Premier League); Crystal Palace v Brighton (Sky Sports+)
2.30pm NFL, Atlanta Falcons @ Indianapolis Colts Sky Sports NFL
3pm Shamrock Rovers v Cork City, FAI Cup final RTÉ 2
3pm Dundee v Rangers, Scottish Premiership Sky Sports Football
3.10pm Wales v Argentina, Autumn Rugby Union International TNT Sports 1
3.15pm Rayo Vallecano v Real Madrid, La Liga Premier Sports 2
3.30pm GAA, Madden (Armagh) v Newbridge (Derry), Ulster SFC club quarter-final TG4
4.30pm Manchester City v Liverpool, Premier League Sky Sports Main Event
5pm Formula 1, Brazilian Grand Prix Sky Sports F1
7pm Darts, Grand Slam of Darts Sky Sports Main Event
7.45pm Inter Milan v Lazio, Serie A TNT Sports 1
8pm Golf, WWT Championship at Mayakoba, PGA Tour Sky Sports Golf
8pm Celta Vigo v Barcelona, La Liga Premier Sports 2
10.30pm Match Of The Day BBC One
1.15am (Monday) NFL, Pittsburgh Steelers @ Los Angeles Chargers Sky Sports NFL
