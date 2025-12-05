The 42 supports the work of the Press Council of Ireland and the Office of the Press Ombudsman, and our staff operate within the Code of Practice. You can obtain a copy of the Code, or contact the Council, at https://www.presscouncil.ie, PH: (01) 6489130, Lo-Call 1800 208 080 or email: mailto:info@presscouncil.ie
Here's your essential TV guide for this weekend's live sport
Friday 5 December
2.30am
Golf, Australian Open
Sky Sports Golf
4am
Cricket, Australia v England, The Ashes 2025/26, Day 2
TNT Sports 1
9am
Golf, Nedbank Golf Challenge
Sky Sports Golf
1pm
Snooker, UK Championship…(Later at 7pm)
BBC Two and TNT Sports 1
4.30pm
Golf, World Champions Cup
Sky Sports Golf
5.45pm
Tennis, Ultimate Tennis Showdown, 2025 London Grand Final – Day 1
Sky Sports Tennis
6.30pm
Golf, Hero World Challenge
Sky Sports Golf
7.45pm
Ulster v Racing 92, Challenge Cup
Premier Sports 1
8pm
Hull City v Middlesbrough, Championship
Sky Sports Main Event
8pm
Sale Sharks v Glasgow Warriors, Champions Cup
Premier Sports 2
10pm
Cricket, New Zealand v West Indies, Test Match Day 5
TNT Sports 1
*****
Saturday 6 December
2am
UFC, One Championship, ONE Fight Night 38
Sky Sports Mix
2.30am
Golf, Australian Open
Sky Sports Main Event
4am
Cricket, Australia v England, The Ashes 2025/26, Day 3
TNT Sports 1
8am
Cricket, India v South Africa, One Day International
TNT Sports 2
9am
Golf, Nedbank Golf Challenge
Sky Sports Golf
10.20am
GAA, 2025 Club Highlights
TG4
11.50am
Horse Racing, Navan
TG4
12pm
Arsenal v Liverpool, Women’s Super League
Sky Sports Premier League
12.30pm
Aston Villa v Arsenal, Premier League
TNT Sports 1
12.30pm
Derby County v Leicester City, Championship
ITV1 and Sky Sports Football
12.45pm
Tennis, Ultimate Tennis Showdown, 2025 London Grand Final – Day 2
Sky Sports Tennis
1pm
Saracens v Clermont-Auvergne, Champions Cup
Premier Sports 2
1pm
Horse Racing, Sandown Park and Aintree
ITV4
1pm
Snooker, UK Championship…(Later at 7pm)
BBC One and TNT Sports 3
2pm
Formula 1, Abu Dhabi Grand Prix qualifying
Sky Sports Main Event
3pm
Tottenham v Brentford, Premier League
Premier Sports 1
3.15pm
Bulls v Bordeaux-Begles, Champions Cup
Premier Sports 2
4.30pm
GAA, Athy (Kildare) v Ballyboden St-Enda’s (Dublin), Leinster SFC club final
RTÉ 2
4.30pm
Golf, World Champions Cup
Sky Sports +
5pm
Inter Milan v Como, Serie A
TNT Sports 1
5pm
Golf, Hero World Challenge
Sky Sports Golf
5.30pm
Leinster v Harlequins, Champions Cup
Premier Sports 1
5.30pm
La Rochelle v Leicester, Champions Cup
Premier Sports 2
5.30pm
Leeds United v Liverpool, Premier League
Sky Sports Main Event
5.30pm
RB Leipzig v Eintracht Frankfurt, Bundesliga
Sky Sports Football
6.30pm
GAA, Ballyhale Shamrocks (Kilkenny) v St Martin’s (Wexford), Leinster SHC club final
RTÉ 2
8pm
Bath v Munster, Champions Cup
Premier Sports 1
8pm
Scarlets v Bristol Bears, Champions Cup
Premier Sports 2
8pm
Kilmarnock v Rangers, Scottish Premiership
Sky Sports Main Event
10.20pm
Match Of The Day
BBC One
*****
Sunday 7 December
2.30am
Golf, Australian Open
Sky Sports Main Event
3am
UFC Fight Night, Merab Dvalishvili v Petr Yan
TNT Sports 2
4am
Cricket, Australia v England, The Ashes 2025/26, Day 4
TNT Sports 1
7am
Athletics, Valencia Marathon
TNT Sports 4
9am
Golf, Nedbank Golf Challenge
Sky Sports Main Event
12pm
Leicester City v Manchester City, Women’s Super League
Sky Sports Football
12.30pm
Cycling, Cyclo-Cross World Cup, (Women’s 12,30pm, Men’s 2pm)
TNT Sports Extra
1pm
Formula 1, Abu Dhabi Grand Prix
Sky Sports Main Event
1pm
Pau v Northampton Saints, Champions Cup
Premier Sports 2
1pm
Horse Racing, Cork
RTÉ 2 and ITV4
1pm
Snooker, UK Championship…(Later at 7pm)
BBC One and TNT Sports 3
1.30pm
GAA, Dingle (Kerry) v St Finbarr’s (Cork), Munster SFC club final
TG4
2pm
Brighton v West Ham, Premier League
Sky Sports Main Event
2.15pm
Tennis, Ultimate Tennis Showdown, 2025 London Grand Final – Day 3
Sky Sports Tennis
3pm
Celtic v Hearts, Scottish Premiership
Sky Sports Football
3.15pm
Ospreys v Connacht, Challenge Cup
Premier Sports 1
3.15pm
Gloucester v Castres, Champions Cup
Premier Sports 2
4.30pm
Fulham v Crystal Palace, Premier League
Sky Sports Main Event
4.30pm
Golf, Hero World Challenge
Sky Sports Golf
5pm
Lazio v Bologna, Serie A
TNT Sports 1
5.30pm
Edinburgh v Toulon, Champions Cup
Premier Sports 1
5.30pm
Exeter Chiefs v Toyota Cheetahs, Champions Cup
Premier Sports 2
6pm
NFL, Buffalo Bills v Cincinnati Bengals (Sky Sports NFL); Baltimore Ravens v Pittsburgh Steelers (Sky Sports +)
7.45pm
Napoli v Juventus, Serie A
TNT Sports 1
8pm
Real Madrid v Celta Vigo, La Liga
Premier Sports 1
9.25pm
NFL, Green Bay Packers v Chicago Bears (Sky Sports NFL); Arizona Cardinals v Los Angeles Rams (Sky Sports +)
9.30pm
Golf, World Champions Cup
Sky Sports Golf
10.35pm
Match Of The Day
BBC One
1.20am (Monday)
NFL, Kansas City Chiefs v Houston Texans
Sky Sports Main Event
To embed this post, copy the code below on your site
RTÉ Sky sports Sport Sports TV Listings TG4 Tune in TV