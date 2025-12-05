More Stories
Mikel Arteta, Caelan Doris, and Paul Geaney. Alamy-Inpho
Tune in

Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

Plenty for fans to get stuck into.
7.31am, 5 Dec 2025

Friday 5 December

2.30am
Golf, Australian Open
Sky Sports Golf

4am
Cricket, Australia v England, The Ashes 2025/26, Day 2
TNT Sports 1

9am
Golf, Nedbank Golf Challenge
Sky Sports Golf

1pm
Snooker, UK Championship…(Later at 7pm)
BBC Two and TNT Sports 1

4.30pm
Golf, World Champions Cup
Sky Sports Golf

5.45pm
Tennis, Ultimate Tennis Showdown, 2025 London Grand Final – Day 1
Sky Sports Tennis

6.30pm
Golf, Hero World Challenge
Sky Sports Golf

7.45pm
Ulster v Racing 92, Challenge Cup
Premier Sports 1

8pm
Hull City v Middlesbrough, Championship
Sky Sports Main Event

8pm
Sale Sharks v Glasgow Warriors, Champions Cup
Premier Sports 2

10pm
Cricket, New Zealand v West Indies, Test Match Day 5
TNT Sports 1

*****

Saturday 6 December

2am
UFC, One Championship, ONE Fight Night 38
Sky Sports Mix

2.30am
Golf, Australian Open
Sky Sports Main Event

4am
Cricket, Australia v England, The Ashes 2025/26, Day 3
TNT Sports 1

8am
Cricket, India v South Africa, One Day International
TNT Sports 2

9am
Golf, Nedbank Golf Challenge
Sky Sports Golf

10.20am
GAA, 2025 Club Highlights
TG4

11.50am
Horse Racing, Navan
TG4

12pm
Arsenal v Liverpool, Women’s Super League
Sky Sports Premier League

12.30pm
Aston Villa v Arsenal, Premier League
TNT Sports 1

12.30pm
Derby County v Leicester City, Championship
ITV1 and Sky Sports Football

12.45pm
Tennis, Ultimate Tennis Showdown, 2025 London Grand Final – Day 2
Sky Sports Tennis

1pm
Saracens v Clermont-Auvergne, Champions Cup
Premier Sports 2

1pm
Horse Racing, Sandown Park and Aintree
ITV4

1pm
Snooker, UK Championship…(Later at 7pm)
BBC One and TNT Sports 3

2pm
Formula 1, Abu Dhabi Grand Prix qualifying
Sky Sports Main Event

3pm
Tottenham v Brentford, Premier League
Premier Sports 1

3.15pm
Bulls v Bordeaux-Begles, Champions Cup
Premier Sports 2

4.30pm
GAA, Athy (Kildare) v Ballyboden St-Enda’s (Dublin), Leinster SFC club final
RTÉ 2

4.30pm
Golf, World Champions Cup
Sky Sports +

5pm
Inter Milan v Como, Serie A
TNT Sports 1

5pm
Golf, Hero World Challenge
Sky Sports Golf

5.30pm
Leinster v Harlequins, Champions Cup
Premier Sports 1

5.30pm
La Rochelle v Leicester, Champions Cup
Premier Sports 2

5.30pm
Leeds United v Liverpool, Premier League
Sky Sports Main Event

5.30pm
RB Leipzig v Eintracht Frankfurt, Bundesliga
Sky Sports Football

6.30pm
GAA, Ballyhale Shamrocks (Kilkenny) v St Martin’s (Wexford), Leinster SHC club final
RTÉ 2

8pm
Bath v Munster, Champions Cup
Premier Sports 1

8pm
Scarlets v Bristol Bears, Champions Cup
Premier Sports 2

8pm
Kilmarnock v Rangers, Scottish Premiership
Sky Sports Main Event

10.20pm
Match Of The Day
BBC One

*****

Sunday 7 December

2.30am
Golf, Australian Open
Sky Sports Main Event

3am
UFC Fight Night, Merab Dvalishvili v Petr Yan
TNT Sports 2

4am
Cricket, Australia v England, The Ashes 2025/26, Day 4
TNT Sports 1

7am
Athletics, Valencia Marathon
TNT Sports 4

9am
Golf, Nedbank Golf Challenge
Sky Sports Main Event

12pm
Leicester City v Manchester City, Women’s Super League
Sky Sports Football

12.30pm
Cycling, Cyclo-Cross World Cup, (Women’s 12,30pm, Men’s 2pm)
TNT Sports Extra

1pm
Formula 1, Abu Dhabi Grand Prix 
Sky Sports Main Event

1pm
Pau v Northampton Saints, Champions Cup
Premier Sports 2

1pm
Horse Racing, Cork
RTÉ 2 and ITV4

1pm
Snooker, UK Championship…(Later at 7pm)
BBC One and TNT Sports 3

1.30pm
GAA, Dingle (Kerry) v St Finbarr’s (Cork), Munster SFC club final
TG4

2pm
Brighton v West Ham, Premier League
Sky Sports Main Event 

2.15pm
Tennis, Ultimate Tennis Showdown, 2025 London Grand Final – Day 3
Sky Sports Tennis

3pm
Celtic v Hearts, Scottish Premiership
Sky Sports Football 

3.15pm
Ospreys v Connacht, Challenge Cup
Premier Sports 1

3.15pm
Gloucester v Castres, Champions Cup
Premier Sports 2

4.30pm
Fulham v Crystal Palace, Premier League
Sky Sports Main Event

4.30pm
Golf, Hero World Challenge
Sky Sports Golf

5pm
Lazio v Bologna, Serie A
TNT Sports 1

5.30pm
Edinburgh v Toulon, Champions Cup
Premier Sports 1

5.30pm
Exeter Chiefs v Toyota Cheetahs, Champions Cup
Premier Sports 2

6pm
NFL, Buffalo Bills v Cincinnati Bengals (Sky Sports NFL); Baltimore Ravens v Pittsburgh Steelers (Sky Sports +)

7.45pm
Napoli v Juventus, Serie A
TNT Sports 1

8pm
Real Madrid v Celta Vigo, La Liga
Premier Sports 1

9.25pm
NFL, Green Bay Packers v Chicago Bears (Sky Sports NFL); Arizona Cardinals v Los Angeles Rams (Sky Sports +)

9.30pm
Golf, World Champions Cup
Sky Sports Golf

10.35pm
Match Of The Day
BBC One 

1.20am (Monday)
NFL, Kansas City Chiefs v Houston Texans
Sky Sports Main Event

Try The 42 for Just €1
Limited-time offer for new subscribers
  • Unlock every article and every podcast
  • The only place to read Murray Kinsella, Gavin Cooney, Declan Bogue & more
  • Specialist analysis that makes sense of the action
  • Weekly fan-favourite rugby, football and GAA podcasts
  • Unmissable sportswriting and features that you won’t find anywhere else
Get Your €1 Trial Now
Author
View comments
Send Tip or Correction
Close
Comments
This is YOUR comments community. Stay civil, stay constructive, stay on topic. Please familiarise yourself with our comments policy here before taking part.
Leave a Comment
    Submit a report
    Please help us understand how this comment violates our community guidelines.
    Thank you for the feedback
    Your feedback has been sent to our team for review.

    Leave a commentcancel

     
    The 42 supports the work of the Press Council of Ireland and the Office of the Press Ombudsman, and our staff operate within the Code of Practice. You can obtain a copy of the Code, or contact the Council, at https://www.presscouncil.ie, PH: (01) 6489130, Lo-Call 1800 208 080 or email: mailto:info@presscouncil.ie