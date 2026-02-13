12pm Birmingham City v Leeds United, FA Cup Fourth Round TNT Sports 3
12pm Women’s Super League; Chelsea v Liverpool (Sky Sports Main Event); Man United v London City Lionesses (Sky Sports Mix); Aston Villa v Tottenham (Sky Sports WSL YouTube); Everton v West Ham (Sky Sports WSL YouTube)
1pm Winter Olympics BBC Two
1.30pm Grimsby Town v Wolves, FA Cup Fourth Round TNT Sports 1
1.45pm Donegal v Mayo, GAA Football League Division 1 TG4
2pm FA Cup Fourth Round; Oxford United v Sunderland (TNT Sports 5); Stoke City v Fulham (TNT Sports 6)
2pm Kilmarnock v Celtic, Scottish Premiership Sky Sports Main Event
2pm Roscommon v Armagh, GAA Football League Division 1 TG4 App & Player
2.30pm Cycling, Almeria Classic TNT Sports 3
3.10pm Wales v France, Six Nations Rugby RTÉ 2 and BBC One
3.45pm Tyrone v Cavan, GAA Football League Division 2 TG4
4.30pm Arsenal v Wigan Athletic, FA Cup Fourth Round TNT Sports 1
4.30pm Rangers v Hearts, Scottish Premiership Sky Sports Main Event
6pm Winter Olympics BBC Two
7pm Golf, AT&T Pebble Beach Pro-AM Sky Sports Main Event
7pm Tennis, ATP 500 Rotterdam, ATP 250 Buenos Aires Sky Sports Tennis
7.45pm Napoli v Roma, Serie A TNT Sports 1
9.30pm NBA All-Stars Sky Sports Action
9.35pm Allianz League Sunday RTÉ 2
10.30pm Match Of The Day, FA Cup BBC One
11.40pm The Women’s Football Show BBC One
12.30am (Monday) Six Nations Rugby Special BBC One
Sign Up
Sport on TV Listings
Get the Sport on TV Listings in your inbox
The 42 supports the work of the Press Council of Ireland and the Office of the Press Ombudsman, and our staff operate within the Code of Practice. You can obtain a copy of the Code, or contact the Council, at https://www.presscouncil.ie, PH: (01) 6489130, Lo-Call 1800 208 080 or email: mailto:info@presscouncil.ie
Here's your essential TV guide for this weekend's live sport
Friday 13 February
8am
Winter Olympics
BBC One
8.35am
Waratahs v Reds, Super Rugby Pacific
Sky Sports +
10am
Tennis, WTA Qatar Open
Sky Sports Tennis
1.30pm
Cycling, Tour of Murcia – Stage 1
TNT Sports 1
2pm
Winter Olympics
BBC One
3pm
Formula 1, Bahrain Grand Prix (Pre-Season Testing)
Sky Sports F1
4.45pm
Golf, AT&T Pebble Beach Pro-AM
Sky Sports Main Event
7pm
Women’s Super League; Manchester City v Leicester City
Sky Sports Premier League
7.30pm
Borussia Dortmund v Mainz, Bundesliga
Bundesliga YouTube
7.35pm
Fitzgibbon Cup Hurling Final, University of Limerick v Mary Immaculate College
TG4
7.45pm
LOI Premier Division; Derry City v Dundalk; Drogheda United v Waterford; St Patrick’s Athletic v Galway United.
LOI TV
7.45pm
LOI First Division; Cork City v Treaty United; Bray Wanderers v Longford Town; UCD v Kerry; Cobh Ramblers v Wexford; Athlone Town v Finn Harps.
LOI TV
7.45pm
Ireland v Italy, Six Nations U20
RTÉ 2
7.45pm
Harlequins v Northampton, Premiership Rugby Cup
TNT Sports 3
7.45pm
Hull City v Chelsea, FA Cup Fourth Round
BBC One and TNT Sports 1
7.45pm
Wrexham v Ipswich Town, FA Cup Fourth Round
TNT Sports 5
8pm
Shelbourne v Shamrock Rovers, LOI Premier Division
Virgin Media Two
*****
Saturday 14 February
1.30am
Tennis, Dallas Open
Sky Sports Main Event
3.05am
Golf, LIV Golf Adelaide
TNT Sports 1
3.35am
Fijian Drua v Moana Pasifika, Super Rugby Pacific
Sky Sports +
5.30am
Cricket, Ireland v Oman, ICC T20 World Cup Group Stage
Sky Sports Main Event
6.05am
Blues v Chiefs, Super Rugby Pacific
Sky Sports +
8am
Winter Olympics
BBC Two
8.35am
Western Force v Brumbies, Super Rugby Pacific
Sky Sports +
9.30am
Cricket, England v Scotland, ICC T20 World Cup Group Stage
Sky Sports Main Event
9.30am
Golf, LET Saudi Ladies Team International
Sky Sports Golf
10am
Tennis, WTA Qatar Open
Sky Sports Tennis
12.15pm
Burton Albion v West Ham United, FA Cup Fourth Round
TNT Sports 1
1pm
Horse Racing, Ascot, Haydock Park and Wincanton
ITV4
1pm
Winter Olympics
BBC One
1.30pm
French Top 14 Rugby, Bordeaux-Begles v Castres
Premier Sports 2
2.10pm
Ireland v Italy, Six Nations
Virgin Media One and ITV1
2.15pm
Cycling, Tour of Murcia – Stage 2
TNT Sports 3
3.35pm
French Top 14 Rugby, Perpignan v Pau
Premier Sports 2
4.30pm
Winter Olympics
BBC Two
4.40pm
Scotland v England, Six Nations
Virgin Media One and ITV1
5pm
Kerry v Galway, GAA Football League Division 1
RTÉ 2
5pm
Golf, AT&T Pebble Beach Pro-AM
Sky Sports Main Event
5.30pm
VfB Stuttgart v FC Koln, Bundesliga
Sky Sports Football
5.30pm
Sevilla v Alaves, La Liga
Premier Sports 1
5.45pm
Aston Villa v Newcastle United, FA Cup Fourth Round
BBC One and TNT Sports 3
7pm
Dublin v Monaghan, GAA Football League Division 1
TG4
7.45pm
LOI Premier Division; Sligo Rovers v Bohemians
LOI TV
7.45pm
Inter Milan v Juventus, Serie A
TNT Sports 3
8pm
Liverpool v Brighton, FA Cup Fourth Round
TNT Sports 1
8pm
French Top 14 Rugby, Toulon v Clermont-Auvergne
Premier Sports 2
10.55pm
Match Of The Day, FA Cup Highlights
BBC One
*****
Sunday 15 February
1.05am
Golf, LIV Golf Adelaide
TNT Sports 1
7am
Tennis, WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Sky Sports Tennis
8am
Winter Olympics
BBC Two
12pm
Birmingham City v Leeds United, FA Cup Fourth Round
TNT Sports 3
12pm
Women’s Super League; Chelsea v Liverpool (Sky Sports Main Event); Man United v London City Lionesses (Sky Sports Mix); Aston Villa v Tottenham (Sky Sports WSL YouTube); Everton v West Ham (Sky Sports WSL YouTube)
1pm
Winter Olympics
BBC Two
1.30pm
Grimsby Town v Wolves, FA Cup Fourth Round
TNT Sports 1
1.45pm
Donegal v Mayo, GAA Football League Division 1
TG4
2pm
FA Cup Fourth Round; Oxford United v Sunderland (TNT Sports 5); Stoke City v Fulham (TNT Sports 6)
2pm
Kilmarnock v Celtic, Scottish Premiership
Sky Sports Main Event
2pm
Roscommon v Armagh, GAA Football League Division 1
TG4 App & Player
2.30pm
Cycling, Almeria Classic
TNT Sports 3
3.10pm
Wales v France, Six Nations Rugby
RTÉ 2 and BBC One
3.45pm
Tyrone v Cavan, GAA Football League Division 2
TG4
4.30pm
Arsenal v Wigan Athletic, FA Cup Fourth Round
TNT Sports 1
4.30pm
Rangers v Hearts, Scottish Premiership
Sky Sports Main Event
6pm
Winter Olympics
BBC Two
7pm
Golf, AT&T Pebble Beach Pro-AM
Sky Sports Main Event
7pm
Tennis, ATP 500 Rotterdam, ATP 250 Buenos Aires
Sky Sports Tennis
7.45pm
Napoli v Roma, Serie A
TNT Sports 1
9.30pm
NBA All-Stars
Sky Sports Action
9.35pm
Allianz League Sunday
RTÉ 2
10.30pm
Match Of The Day, FA Cup
BBC One
11.40pm
The Women’s Football Show
BBC One
12.30am (Monday)
Six Nations Rugby Special
BBC One
To embed this post, copy the code below on your site
RTÉ Sky sports Sports TV Listings TG4 Tune in TV