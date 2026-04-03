Here's your essential TV guide for live sport on Easter weekend
Friday 3 April
9.15am
AFL, Adelaide Crows v Fremantle
TNT Sports 2
10.30am
Tennis, ATP/WTA: Bucharest/Houston/Marrakech/Bogota/Charleston
Sky Sports Tennis
12.30pm
Middlesbrough v Millwall, Championship
Sky Sports Main Event and ITV1
1.15pm
Horse Racing, Newcastle and Lingfield
ITV4
1.30pm
Cycling, Classic Velox Adelie de Vitre
TNT Sports 2
1.30pm
Golf, Valero Texas Open, PGA Tour
Sky Sports Golf
3pm
Oxford United v Hull City, Championship
Sky Sports Football
7pm
Snooker, Tour Championship
Channel 5
7.45pm
LOI Premier Division, Shelbourne v Dundalk, Drogheda United v Bohemians, Waterford v Shamrock Rovers, St Patrick’s Athletic v Sligo Rovers.
LOI TV
7.45pm
LOI First Division, Athlone Town v UCD, Finn Harps v Cork City, Kerry v Cobh Ramblers, Treaty United v Longford Town, Wexford v Bray Wanderers.
LOI TV
8pm
Galway United v Derry City, LOI Premier Division
Virgin Media Two
8pm
Connacht v Sharks, Challenge Cup Rugby Round of 16
Premier Sports 1
8pm
Northampton Saints v Castres, Champions Cup Rugby Round of 16
Premier Sports 2
8pm
Coventry City v Derby County, Championship
Sky Sports Main Event
10.30pm
Golf, Valero Texas Open, PGA Tour
Sky Sports Main Event
12am
Golf, Aramco Championship, LPGA Tour
Sky Sports Main Event
*****
Saturday 4 April
6.15am
AFL, Richmond v Port Adelaide
TNT Sports 1
7.05am
Chiefs v Waratahs, Super Rugby Pacific
Sky Sports Action
9.35am
Reds v Western Force, Super Rugby Pacific
Sky Sports +
9.35am
AFL, West Coast Eagles v Sydney Swans
TNT Sports 2
10.05am
GAA 2026 Highlights
TG4
10.30am
Tennis, ATP/WTA: Bucharest/Houston/Marrakech/Bogota/Charleston
Sky Sports Tennis
12.30pm
Exeter Chiefs v Munster, Challenge Cup Rugby Round of 16
Premier Sports 1
12.45pm
Manchester City v Liverpool, FA Cup Quarter-Final
TNT Sports 1
1.15pm
Horse Racing, Musselburgh and Haydock Park
Virgin Media One and ITV1
1.55pm
Horse Racing, Fairyhouse
TG4
2.30pm
Cycling, Grand Prix Miguel Indurain
TNT Sports 1
3pm
Toulon v Stormers, Champions Cup Rugby Round of 16
Premier Sports 1
3pm
Bath v Saracens, Champions Cup Rugby Round of 16
Premier Sports 2
3pm
Women’s All-Island Cup, DLR Waves v Lisburn Rangers, Treaty United v Cliftonville, Waterford v Shelbourne, Bohemians v Glentoran, Galway United v Peamount United (5pm), Sligo Rovers v Wexford (5pm), Athlone Town v Cork City (6pm).
LOI TV
3.15pm
Golf, Valero Texas Open, PGA Tour
Sky Sports Golf
5.15pm
Chelsea v Port Vale, FA Cup Quarter-Final
BBC One and TNT Sports 1
5.30pm
Toulouse v Bristol Bears, Champions Cup Rugby Round of 16
Premier Sports 1
5.30pm
Glasgow Warriors v Bulls, Champions Cup Rugby Round of 16
Premier Sports 2
5.30pm
VfB Stuttgart v Borussia Dortmund, Bundesliga
Sky Sports Football
7pm
Snooker, Tour Championship
Channel 5
8pm
Southampton v Arsenal, FA Cup Quarter-Final
BBC One and TNT Sports 1
8pm
Ulster v Ospreys, Challenge Cup Rugby Round of 16
Premier Sports 1
8pm
Harlequins v Sale Sharks, Champions Cup Rugby Round of 16
Premier Sports 2
8pm
Boxing, Lauren Price v Stephanie Pineiro
BBC Two
8.30pm
Golf, Valero Texas Open, PGA Tour
Sky Sports Main Event
11pm
Golf, Aramco Championship, LPGA Tour
Sky Sports Main Event
*****
Sunday 5 April
1am
UFC Fight Night, Renato Moicano v Chris Duncan
TNT Sports 2
6.15am
AFL, Melbourne v Gold Coast Suns
TNT Sports 2
8.30am
Cycling, Tour of Flanders
TNT Sports 3
10.20am
AFL, Western Bulldogs v Essendon
TNT Sports 2
12pm
Tennis, ATP/WTA: Bucharest/Houston/Marrakech/Bogota/Charleston
Sky Sports Tennis
1pm
Arsenal v Brighton, Women’s FA Cup Quarter-Final
TNT Sports 1
1.45pm
Clare v Dublin, GAA Division 1B Hurling League Final
TG4
2pm
Livingston v Hearts, Scottish Premiership
Sky Sports Main Event
2pm
Women’s All-Island Cup, Linfield v Shamrock Rovers.
LOI TV
2.30pm
Charlton Athletic v Liverpool, Women’s FA Cup Quarter-Final
TNT Sports 2
2.30pm
Horse Racing, Fairyhouse
RTÉ 2
3pm
Bordeaux-Begles v Leicester Tigers, Champions Cup Rugby Round of 16
Premier Sports 1
3.15pm
La Liga, Valencia v Celta Vigo
Premier Sports 2
4pm
Limerick v Cork, GAA Division 1A Hurling League Final
TG4
4.30pm
West Ham v Leeds United, FA Cup Quarter-Final
TNT Sports 1
4.30pm
Dundee v Celtic, Scottish Premiership
Sky Sports Main Event
5pm
Tennis, Monte Carlo Rolex Masters
Sky Sports Tennis
5.30pm
Leinster v Edinburgh, Champions Cup Rugby Round of 16
Premier Sports 1
6pm
Golf, Valero Texas Open, PGA Tour
Sky Sports Golf
7pm
Boxing, Caroline Dubois v Terri Harper
Sky Sports Main Event
7pm
Snooker, Tour Championship
Channel 5
7.45pm
Inter Milan v Roma, Serie A
TNT Sports 1
8pm
La Liga, Real Oviedo v Sevilla
Premier Sports 2
9.30pm
GAA Allianz League Sunday
RTÉ 2
11pm
Golf, Aramco Championship, LPGA Tour
Sky Sports Main Event
*****
Monday 6 April
12.30am
NBA, Dallas Mavericks v Los Angeles Lakers
Sky Sports +
2am
Boxing, Andres Cortes v Eridson Garcia
Sky Sports Main Event
10am
Tennis, Monte Carlo Rolex Masters
Sky Sports Main Event
10am
Snooker, World Championship Qualifiers
TNT Sports Extra
12.30pm
Cycling, Tour of Mouscron
TNT Sports 3
12.30pm
Portsmouth v Oxford United, Championship
Sky Sports Main Event
1.30pm
Chelsea v Tottenham Hotspur, Women’s FA Cup Quarter-Final
Channel 4 and TNT Sports 1
2.30pm
Horse Racing, Fairyhouse, (Irish Grand National 5pm)
RTÉ 2
2.30pm
Cycling, Tour of the Basque Country
TNT Sports 2
3pm
Watford v Charlton Athletic, Championship
Sky Sports Main Event
5pm
LOI Premier Division, Bohemians v Waterford, Dundalk v St Patrick’s Athletic, Sligo Rovers v Derry City, Shamrock Rovers v Shelbourne, Drogheda United v Galway United.
LOI TV
5pm
LOI First Division, Cork City v Kerry FC, UCD v Wexford, Cobh Ramblers v Treaty United, Bray Wanderers v Finn Harps, Athlone Town v Longford Town.
LOI TV
5pm
Birmingham City v Manchester City, Women’s FA Cup Quarter-Final
TNT Sports 1
5pm
Golf, US Masters, Live On The Range
Sky Sports Golf
5.30pm
Swansea City v Middlesbrough, Championship
Sky Sports Main Event
7.45pm
Napoli v AC Milan, Serie A
TNT Sports 1
8pm
Hull City v Coventry City, Championship
Sky Sports Main Event
8pm
La Liga, Girona v Villarreal
Premier Sports 1
8pm
GAA 2026 Highlights
TG4
12.00am (Monday)
NBA, Atlanta Hawks v New York Knicks
Sky Sports Main Event
*****
