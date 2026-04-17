Here's your essential TV guide for this weekend's live sport
Friday 17 April
8.05am
Super Rugby Pacific, Blues v Highlanders
Sky Sports +
10am
Tennis, ATP/WTA – Barcelona, Munich, Rouen, Stuttgart
Sky Sports Tennis
10.20am
AFL, Geelong Cats v Western Bulld0gs
TNT Sports 4
10.35am
Super Rugby Pacific, Waratahs v Moana Pasifika
Sky Sports +
10.50am
AFL, Sydney Swans v GWS Giants
TNT Sports Extra
11.30am
Cycling, UCI Track Cycling World Cup, Hong Kong
TNT Sports Extra
12.30pm
Cycling, UCI Gran Camino – Stage 4
TNT Sports 1
2.30pm
Cycling, UCI La Fleche Wallonne
TNT Sports 1
7pm
Golf, RBC Heritage – PGA Tour
Sky Sports Main Event
7.15pm
Golf, LIV Golf Mexico City
TNT Sports 3
7.45pm
Ulster v Leinster, United Rugby Championship
Premier Sports 1
7.45pm
Edinburgh v Zebre, United Rugby Championship
Premier Sports 2
7.45pm
LOI Premier Division; Shelbourne v Derry City; Drogheda Utd v St Pat’s; Dundalk v Galway Utd,
LOI TV
7.45pm
LOI First Division; Athlone Town v Bray Wanderers; Cobh Ramblers v Longford Town; Kerry v Treaty Utd; UCD v Finn Harps; Cork City v Wexford
LOI TV
7.45pm
Bristol Bears v Gloucester, Premiership Rugby
TNT Sports 1
8pm
Shamrock Rovers v Bohemians, LOI Premier Division
Virgin Media Two
8pm
Blackburn Rovers v Coventry City, Championship
Sky Sports Main Event
11pm
Golf, LPGA LA Championship
Sky Sports Main Event
*****
Saturday 18 April
3am
Boxing, Alycia Baumgardner v Bo Mi Re Shin
Sky Sports Main Event
4.15am
AFL, Gold Coast Suns v Essendon
TNT Sports 1
6am
Cricket, Bangladesh v New Zealand, One Day International
TNT Sports 3
7.15am
AFL, Hawthorn v Port Adelaide
TNT Sports 1
8.05am
Super Rugby Pacific, Chiefs v Hurricanes
Sky Sports Action
10am
Snooker, World Championship
BBC Two and TNT Sports 3
10.05am
GAA 2026 Highlights
TG4
10.35am
AFL, Adelaide Crows v St Kilda
TNT Sports 2
10.35am
Super Rugby Pacific, Brumbies v Fijian Drua
Sky Sports Action
11am
Cycling, UCI Track Cycling World Cup, Hong Kong
TNT Sports Extra
11.30am
Tennis, ATP/WTA - Barcelona, Munich, Rouen, Stuttgart
Sky Sports Tennis
11.30am
Golf, LET Joburg Ladies Open
Sky Sports Mix
12.30pm
Brentford v Fulham, Premier League
TNT Sports 1
12.30pm
Portsmouth v Leicester City, Championship
Sky Sports Main Event
12.30pm
Dunfermline Athletic v Falkirk, Scottish Cup semi-final
Premier Sports 1
12.45pm
Stormers v Connacht, United Rugby Championship
TG4 and Premier Sports 2
12.45pm
Horse Racing, Scottish Grand National meeting
ITV1
12.55pm
Super Rugby Pacific, Western Force v Crusaders
Sky Sports Action
1.30pm
Scotland v England, Women’s Six Nations
Virgin Media Two and BBC Two
2.30pm
Cycling, UCI Gran Camino – Stage 5
TNT Sports Extra
2.30pm
Snooker, World Championship
BBC One and TNT Sports 3
2.45pm
Lions v Glasgow Warriors, United Rugby Championship
Premier Sports 2
3pm
Ireland v Poland, Fifa Women’s World Cup Qualifier
RTÉ 2
3pm
Leeds United v Wolves, Premier League
Premier Sports 1
3pm
Leicester Tigers v Newcastle, Premiership Rugby
TNT Sports Extra
3.05pm
Exeter Chiefs v Northampton, Premiership Rugby
TNT Sports 1
4.30pm
Galway v Kilkenny, Leinster senior hurling championship
GAA+
5pm
Derry v Antrim, Ulster senior football championship
BBC Two
5pm
Napoli v Lazio, Serie A
TNT Sports 1
5.30pm
Tottenham v Brighton, Premier League
Sky Sports Main Event
5.30pm
Scarlets v Cardiff, United Rugby Championship
Premier Sports 2
5.30pm
Bath v Harlequins, Premiership Rugby
TNT Sports 2
5.30pm
Eintracht Frankfurt v RB Leipzig, Bundesliga
Sky Sports Football
5.40pm
Ireland v Italy, Women’s Six Nations
Virgin Media One
6.30pm
Offaly v Dublin, Leinster senior hurling championship
GAA+
6.45pm
Golf, LIV Golf Mexico City
TNT Sports 4
7pm
Snooker, World Championship
TNT Sports 3
7.45pm
Benetton Treviso v Munster, United Rugby Championship
TG4 and Premier Sports 1
7.45pm
Ospreys v Sharks, United Rugby Championship
Premier Sports 2
7.45pm
Sligo Rovers v Waterford, LOI Premier Division
LOI TV
8pm
Chelsea v Manchester United, Premier League
TNT Sports 1
8pm
Atlético Madrid v Real Sociedad, Copa del Rey final
ITV4
8pm
Golf, Senior PGA Championship
Sky Sports+
8.30pm
Golf, RBC Heritage – PGA Tour
Sky Sports Main Event
9pm
Greyhound Racing, Limerick
Virgin Media Two
9.30pm
The Saturday Game
RTÉ 2
10.25pm
Match Of The Day
BBC One
11pm
Golf, LPGA LA Championship
Sky Sports Main Event
*****
Sunday 19 April
1am
UFC Fight Night, Gilbert Burns v Mike Malott
TNT Sports 1
4.10am
AFL, North Melbourne v Richmond
TNT Sports 2
6.15am
AFL, Melbourne v Brisbane Lions
TNT Sports 3
8.10am
AFL, West Coast Eagles v Fremantle
TNT Sports 1
9am
Cycling, UCI Track Cycling World Cup, Hong Kong
TNT Sports Extra
10am
Snooker, World Championship
BBC Two and TNT Sports 3
11.30am
Golf, LET Joburg Ladies Open
Sky Sports Golf
11.45am
Cycling, Amstel Gold Race, (Women’s 11.45am, Men’s 2pm)
TNT Sports 2
12pm
Tennis, ATP/WTA - Barcelona, Munich, Rouen, Stuttgart
Sky Sports Tennis
12pm
Ipswich Town v Middlesbrough, Championship
Sky Sports Main Event
1.45pm
WNL Premier Division, Treaty United v Galway United
TG4
2pm
Clare v Waterford, Munster senior hurling championship
RTÉ 2
2pm
Everton v Liverpool, Premier League
Sky Sports Main Event
2pm
Aston Villa v Sunderland, Premier League
Sky Sports Premier League
2pm
Nottingham Forest v Burnley, Premier League
Sky Sports Ultra
2pm
Celtic v St Mirren, Scottish Cup semi-final
Premier Sports 1
2.30pm
Snooker, World Championship
BBC Two and TNT Sports 3
3pm
Monaghan v Cavan, Ulster senior football championship
BBC Two
3pm
Sale Sharks v Saracens, Premiership Rugby
TNT Sports 1
3pm
WNL Premier Division, DLR Waves v Sligo Rovers; Shelbourne v Bohemians (4pm); Athlone Town v Peamount United (6pm); Wexford v Cork City (6pm)
LOI TV
4pm
Tipperary v Cork, Munster senior hurling championship
RTÉ 2
4.30pm
Manchester City v Arsenal, Premier League
Sky Sports Main Event
7pm
Snooker, World Championship
BBC Four and TNT Sports 3
7.05pm
Golf, LIV Golf Mexico City
TNT Sports 2
7.45pm
Juventus v Bologna, Serie A
TNT Sports 1
8pm
Golf, RBC Heritage – PGA Tour
Sky Sports Main Event
8pm
Golf, Senior PGA Championship
Sky Sports+
9.30pm
The Sunday Game
RTÉ 2
10.30pm
Match Of The Day
BBC One
11pm
Golf, LPGA LA Championship
Sky Sports Golf
*****
