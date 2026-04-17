Sam Prendergast, Katie McCabe, and Ronan Maher. INPHO
Sports TV Listings

Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

Plenty for fans to enjoy.
7.31am, 17 Apr 2026

Friday 17 April

8.05am
Super Rugby Pacific, Blues v Highlanders
Sky Sports +

10am
Tennis, ATP/WTA – Barcelona, Munich, Rouen, Stuttgart
Sky Sports Tennis

10.20am
AFL, Geelong Cats v Western Bulld0gs
TNT Sports 4

10.35am
Super Rugby Pacific, Waratahs v Moana Pasifika
Sky Sports +

10.50am
AFL, Sydney Swans v GWS Giants
TNT Sports Extra

11.30am
Cycling, UCI Track Cycling World Cup, Hong Kong
TNT Sports Extra

12.30pm
Cycling, UCI Gran Camino – Stage 4
TNT Sports 1

2.30pm
Cycling, UCI La Fleche Wallonne
TNT Sports 1

7pm
Golf, RBC Heritage – PGA Tour
Sky Sports Main Event

7.15pm
Golf, LIV Golf Mexico City
TNT Sports 3

7.45pm
Ulster v Leinster, United Rugby Championship
Premier Sports 1

7.45pm
Edinburgh v Zebre, United Rugby Championship
Premier Sports 2

7.45pm
LOI Premier Division; Shelbourne v Derry City; Drogheda Utd v St Pat’s; Dundalk v Galway Utd
LOI TV

7.45pm
LOI First Division; Athlone Town v Bray Wanderers; Cobh Ramblers v Longford Town; Kerry v Treaty Utd; UCD v Finn Harps; Cork City v Wexford
LOI TV

7.45pm
Bristol Bears v Gloucester, Premiership Rugby
TNT Sports 1

8pm
Shamrock Rovers v Bohemians, LOI Premier Division
Virgin Media Two

8pm
Blackburn Rovers v Coventry City, Championship
Sky Sports Main Event

11pm
Golf, LPGA LA Championship
Sky Sports Main Event

*****

Saturday 18 April

3am
Boxing, Alycia Baumgardner v Bo Mi Re Shin
Sky Sports Main Event

4.15am
AFL, Gold Coast Suns v Essendon
TNT Sports 1

6am
Cricket, Bangladesh v New Zealand, One Day International
TNT Sports 3

7.15am
AFL, Hawthorn v Port Adelaide
TNT Sports 1

8.05am
Super Rugby Pacific, Chiefs v Hurricanes
Sky Sports Action

10am
Snooker, World Championship
BBC Two and TNT Sports 3

10.05am
GAA 2026 Highlights
TG4

10.35am
AFL, Adelaide Crows v St Kilda
TNT Sports 2

10.35am
Super Rugby Pacific, Brumbies v Fijian Drua
Sky Sports Action

11am
Cycling, UCI Track Cycling World Cup, Hong Kong
TNT Sports Extra 

11.30am
Tennis, ATP/WTA - Barcelona, Munich, Rouen, Stuttgart
Sky Sports Tennis

11.30am
Golf, LET Joburg Ladies Open
Sky Sports Mix

12.30pm
Brentford v Fulham, Premier League
TNT Sports 1

12.30pm
Portsmouth v Leicester City, Championship
Sky Sports Main Event

12.30pm
Dunfermline Athletic v Falkirk, Scottish Cup semi-final
Premier Sports 1

12.45pm
Stormers v Connacht, United Rugby Championship
TG4 and Premier Sports 2

12.45pm
Horse Racing, Scottish Grand National meeting
ITV1

12.55pm
Super Rugby Pacific, Western Force v Crusaders
Sky Sports Action

1.30pm
Scotland v England, Women’s Six Nations
Virgin Media Two and BBC Two

2.30pm
Cycling, UCI Gran Camino – Stage 5
TNT Sports Extra

2.30pm
Snooker, World Championship
BBC One and TNT Sports 3

2.45pm
Lions v Glasgow Warriors, United Rugby Championship
Premier Sports 2

3pm
Ireland v Poland, Fifa Women’s World Cup Qualifier
RTÉ 2

3pm
Leeds United v Wolves, Premier League
Premier Sports 1

3pm
Leicester Tigers v Newcastle, Premiership Rugby
TNT Sports Extra

3.05pm
Exeter Chiefs v Northampton, Premiership Rugby
TNT Sports 1

4.30pm
Galway v Kilkenny, Leinster senior hurling championship
GAA+

5pm
Derry v Antrim, Ulster senior football championship
BBC Two

5pm
Napoli v Lazio, Serie A
TNT Sports 1

5.30pm
Tottenham v Brighton, Premier League
Sky Sports Main Event

5.30pm
Scarlets v Cardiff, United Rugby Championship
Premier Sports 2

5.30pm
Bath v Harlequins, Premiership Rugby
TNT Sports 2

5.30pm
Eintracht Frankfurt v RB Leipzig, Bundesliga
Sky Sports Football

5.40pm
Ireland v Italy, Women’s Six Nations
Virgin Media One

6.30pm
Offaly v Dublin, Leinster senior hurling championship
GAA+

6.45pm
Golf, LIV Golf Mexico City
TNT Sports 4

7pm
Snooker, World Championship
TNT Sports 3

7.45pm
Benetton Treviso v Munster, United Rugby Championship
TG4 and Premier Sports 1 

7.45pm
Ospreys v Sharks, United Rugby Championship
Premier Sports 2

7.45pm
Sligo Rovers v Waterford, LOI Premier Division
LOI TV

8pm
Chelsea v Manchester United, Premier League
TNT Sports 1

8pm
Atlético Madrid v Real Sociedad, Copa del Rey final
ITV4

8pm
Golf, Senior PGA Championship
Sky Sports+

8.30pm
Golf, RBC Heritage – PGA Tour
Sky Sports Main Event

9pm
Greyhound Racing, Limerick
Virgin Media Two

9.30pm
The Saturday Game
RTÉ 2

10.25pm
Match Of The Day
BBC One

11pm
Golf, LPGA LA Championship
Sky Sports Main Event

*****

Sunday 19 April

1am
UFC Fight Night, Gilbert Burns v Mike Malott
TNT Sports 1

4.10am
AFL, North Melbourne v Richmond
TNT Sports 2

6.15am
AFL, Melbourne v Brisbane Lions
TNT Sports 3

8.10am
AFL, West Coast Eagles v Fremantle
TNT Sports 1

9am
Cycling, UCI Track Cycling World Cup, Hong Kong
TNT Sports Extra

10am
Snooker, World Championship
BBC Two and TNT Sports 3

11.30am
Golf, LET Joburg Ladies Open
Sky Sports Golf

11.45am
Cycling, Amstel Gold Race, (Women’s 11.45am, Men’s 2pm)
TNT Sports 2

12pm
Tennis, ATP/WTA - Barcelona, Munich, Rouen, Stuttgart
Sky Sports Tennis

12pm
Ipswich Town v Middlesbrough, Championship
Sky Sports Main Event

1.45pm
WNL Premier Division, Treaty United v Galway United
TG4

2pm
Clare v Waterford, Munster senior hurling championship
RTÉ 2

2pm
Everton v Liverpool, Premier League
Sky Sports Main Event

2pm
Aston Villa v Sunderland, Premier League
Sky Sports Premier League

2pm
Nottingham Forest v Burnley, Premier League
Sky Sports Ultra

2pm
Celtic v St Mirren, Scottish Cup semi-final
Premier Sports 1

2.30pm
Snooker, World Championship
BBC Two and TNT Sports 3

3pm
Monaghan v Cavan, Ulster senior football championship
BBC Two

3pm
Sale Sharks v Saracens, Premiership Rugby
TNT Sports 1

3pm
WNL Premier Division, DLR Waves v Sligo Rovers; Shelbourne v Bohemians (4pm); Athlone Town v Peamount United (6pm); Wexford v Cork City (6pm)
LOI TV

4pm
Tipperary v Cork, Munster senior hurling championship
RTÉ 2

4.30pm
Manchester City v Arsenal, Premier League
Sky Sports Main Event

7pm
Snooker, World Championship
BBC Four and TNT Sports 3

7.05pm
Golf, LIV Golf Mexico City
TNT Sports 2

7.45pm
Juventus v Bologna, Serie A
TNT Sports 1

8pm
Golf, RBC Heritage – PGA Tour
Sky Sports Main Event

8pm
Golf, Senior PGA Championship
Sky Sports+

9.30pm
The Sunday Game
RTÉ 2

10.30pm
Match Of The Day
BBC One

11pm
Golf, LPGA LA Championship
Sky Sports Golf

*****

 

    The 42 supports the work of the Press Council of Ireland and the Office of the Press Ombudsman, and our staff operate within the Code of Practice. You can obtain a copy of the Code, or contact the Council, at https://www.presscouncil.ie, PH: (01) 6489130, Lo-Call 1800 208 080 or email: mailto:info@presscouncil.ie