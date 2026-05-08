Here's your essential TV guide for this weekend's live sport
Friday 8 May
4pm
Golf, Mizuho Americas Open, LPGA Tour
Sky Sports Mix
7pm
Tennis, ATP/WTA 1000 Rome
Sky Sports Tennis
7.30pm
Galway v Roscommon, Connacht minor football final
TG4
7.45pm
Ulster v Stormers, United Rugby Championship
Premier Sports 1
7.45pm
Glasgow Warriors v Cardiff, United Rugby Championship
Premier Sports 2
7.45pm
Gloucester v Sale Sharks, Premiership Rugby
TNT Sports 1
7.45pm
LOI Premier Division – Galway Utd v Shamrock Rovers; Shelbourne v Sligo Rovers; Dundalk v Shelbourne; Drogheda Utd v Derry City.
LOI TV
7.45pm
LOI First Division - Cork City v UCD; Athlone Town v Treaty Utd; Bray Wanderers v Cobh Ramblers; Finn Harps v Kerry; Wexford v Longford Town.
LOI TV
8pm
St Patrick’s Athletic v Waterford, LOI Premier Division
Virgin Media Two
8pm
Hull City v Millwall, Championship play-off semi-final first leg
Sky Sports Main Event
10.30pm
Golf, Truist Championship, PGA Tour
Sky Sports Main Event
*****
Saturday 9 May
4.15am
AFL, North Melbourne v Sydney Swans
TNT Sports 1
5.35am
Highlanders v Waratahs, Super Rugby Pacific
Sky Sports +
7.15am
AFL, GWS Giants v Essendon
TNT Sports 1
8.05am
Moana Pasifika v Hurricanes, Super Rugby Pacific
Sky Sports +
9.30am
Cycling, Giro d’Italia – Stage 2
TNT Sports 3
10am
GAA 2026 Highlights
TG4
10.10am
AFL, Gold Coast Suns v St Kilda
TNT Sports 10
10.35am
Brumbies v Western Force, Super Rugby Pacific
Sky Sports Mix
10.35am
AFL, Geelong Cats v Collingwood
TNT Sports 7
12.30pm
Liverpool v Chelsea, Premier League
TNT Sports 1
12.30pm
Middlesbrough v Southampton, Championship play-off semi-final first leg
Sky Sports Main Event
12.45pm
Horse Racing, Lingfield, Ascot and Haydock Park
ITV 1
12.45pm
Bulls v Zebre, United Rugby Championship
Premier Sports 2
2pm
Italy v England, Women’s Six Nations
BBC Two and Virgin Media Two
3pm
Sunderland v Manchester United, Premier League
Premier Sports 1
3pm
Sharks v Benetton, United Rugby Championship
Premier Sports 2
3pm
Women’s All-Island Cup - Cork City v Treaty Utd; Shamrock Rovers v Sligo Rovers; Shelbourne v Bohemians (4pm); Peamount Utd v DLR Waves (5pm); Wexford v Linfield (6pm)
LOI TV
3pm
Stevenage v Stockport County, League One play-off semi-final first leg
Sky Sports Main Event
3.05pm
Leicester Tigers v Northampton, Premiership Rugby
TNT Sports 1 and ITV4
3.30pm
Kildare v Galway, Leinster senior hurling championship
GAA+
4pm
Wexford v Dublin, Leinster senior hurling championship
RTÉ 2
4.15pm
Scotland v France, Women’s Six Nations
BBC Two and Virgin Media Two
5.30pm
Leinster v Lions, United Rugby Championship
Premier Sports 1
5.30pm
Manchester City v Brentford, Premier League
Sky Sports Main Event
5.30pm
Bristol Bears v Saracens, Premiership Rugby
TNT Sports 1
5.30pm
Ospreys v Scarlets, United Rugby Championship
Premier Sports 2
6pm
Waterford v Cork, Munster senior hurling championship
GAA+
6pm
Tennis, ATP/WTA 1000 Rome
Sky Sports Tennis
6.30pm
Ireland v Wales, Women’s Six Nations
RTÉ 2
7.45pm
Connacht v Munster, United Rugby Championship
TG4 and Premier Sports 1
7.45pm
Dragons v Edinburgh, United Rugby Championship
Premier Sports 2
8pm
Motherwell v Hearts, Scottish Premiership
Sky Sports Main Event
8pm
Bolton Wanderers v Bradford City, League One play-off semi-final first leg
Sky Sports Football
9.30pm
Golf, Mizuho Americas Open, LPGA Tour
Sky Sports +
9.35pm
The Saturday Game
RTÉ 2
10.20pm
Match Of The Day
BBC One
10.30pm
Golf, Truist Championship, PGA Tour
Sky Sports Main Event
*****
Sunday 10 May
2am
UFC Fight Night, Khamzat Chimaev v Sean Stricklan
TNT Sports 1
4.10am
AFL, Melbourne v West Coast Eagles
TNT Sports 2
6.15am
AFL, Richmond v Adelaide Crows
TNT Sports 3
10.30am
Cycling, Giro d’Italia – Stage 3
TNT Sports 3
12pm
Celtic v Rangers, Scottish Premiership
Sky Sports Main Event
12.15pm
Liverpool v Brighton, Women’s FA Cup semi-final
Channel 4 and TNT Sports 1
1.45pm
Kerry v Cork, Munster senior football final
RTÉ 2
2pm
Premier League; Burnley v Aston Villa (Sky Sports +), Crystal Palace v Everton (Sky Sports F1), Nottingham Forest v Newcastle Utd (Sky Sports Main Event)
2pm
Laois v Wicklow, Tailteann Cup
GAA +
2pm
Women’s All-Island Cup - Cliftonville v Athlone Town; Lisburn Rangers v Galway Utd (3pm); Glentoran v Waterford (5pm).
LOI TV
3pm
Newcastle v Harlequins, Premiership Rugby
TNT Sports 5
3pm
Grimsby Town v Salford City, League Two play-off semi-final first leg
Sky Sports Football
3.30pm
Exeter Chiefs v Bath, Premiership Rugby
TNT Sports 2
3.30pm
Chelsea v Manchester City, Women’s FA Cup semi-final
TNT Sports 1
4.15pm
Roscommon v Galway, Connacht senior football final
RTÉ 2
4.30pm
West Ham v Arsenal, Premier League
Sky Sports Main Event
5pm
Golf, Mizuho Americas Open, LPGA Tour
Sky Sports +
6pm
Tennis, ATP/WTA 1000 Rome
Sky Sports Tennis
6pm
Chesterfield v Notts County, League Two play-off semi-final first leg
Sky Sports Football
7pm
Golf, Truist Championship, PGA Tour
Sky Sports Main Event
7.45pm
AC Milan v Atalanta, Serie A
TNT Sports 1
8pm
Barcelona v Real Madrid, La Liga
Premier Sports 1
9.30pm
The Sunday Game
RTÉ 2
10.30pm
Bikes – North West 200
BBC One
11pm
WNBA, Los Angeles Sparks v Las Vegas Aces
Sky Sports Mix
11.30pm
Match Of The Day
BBC One
2am (Monday)
Boxing, Shane Mosley Jr v Serhii Bohachuk
Sky Sports Main Event
