More Stories
Mikel Arteta, Paudie Clifford, and James Ryan. Alamy-Inpho
Tune in

Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

Plenty for fans to enjoy over the next few days.
1.58pm, 8 May 2026

 Friday 8 May

4pm
Golf, Mizuho Americas Open, LPGA Tour
Sky Sports Mix

7pm
Tennis, ATP/WTA 1000 Rome
Sky Sports Tennis

7.30pm
Galway v Roscommon, Connacht minor football final
TG4

7.45pm
Ulster v Stormers, United Rugby Championship
Premier Sports 1

7.45pm
Glasgow Warriors v Cardiff, United Rugby Championship
Premier Sports 2

7.45pm
Gloucester v Sale Sharks, Premiership Rugby
TNT Sports 1 

7.45pm
LOI Premier Division – Galway Utd v Shamrock Rovers; Shelbourne v Sligo Rovers; Dundalk v Shelbourne; Drogheda Utd v Derry City.
LOI TV

7.45pm
LOI First Division - Cork City v UCD; Athlone Town v Treaty Utd; Bray Wanderers v Cobh Ramblers; Finn Harps v Kerry; Wexford v Longford Town.
LOI TV

8pm
St Patrick’s Athletic v Waterford, LOI Premier Division
Virgin Media Two

8pm
Hull City v Millwall, Championship play-off semi-final first leg
Sky Sports Main Event

10.30pm
Golf, Truist Championship, PGA Tour
Sky Sports Main Event

*****

Saturday 9 May

4.15am
AFL, North Melbourne v Sydney Swans
TNT Sports 1

5.35am
Highlanders v Waratahs, Super Rugby Pacific
Sky Sports +

7.15am
AFL, GWS Giants v Essendon
TNT Sports 1

8.05am
Moana Pasifika v Hurricanes, Super Rugby Pacific
Sky Sports +

9.30am
Cycling, Giro d’Italia – Stage 2
TNT Sports 3

10am
GAA 2026 Highlights
TG4

10.10am
AFL, Gold Coast Suns v St Kilda
TNT Sports 10

10.35am
Brumbies v Western Force, Super Rugby Pacific
Sky Sports Mix

10.35am
AFL, Geelong Cats v Collingwood
TNT Sports 7

12.30pm
Liverpool v Chelsea, Premier League
TNT Sports 1

12.30pm
Middlesbrough v Southampton, Championship play-off semi-final first leg
Sky Sports Main Event

12.45pm
Horse Racing, Lingfield, Ascot and Haydock Park
ITV 1

12.45pm
Bulls v Zebre, United Rugby Championship
Premier Sports 2

2pm
Italy v England, Women’s Six Nations
BBC Two and Virgin Media Two

3pm
Sunderland v Manchester United, Premier League
Premier Sports 1

3pm
Sharks v Benetton, United Rugby Championship
Premier Sports 2

3pm
Women’s All-Island Cup - Cork City v Treaty Utd; Shamrock Rovers v Sligo Rovers; Shelbourne v Bohemians (4pm); Peamount Utd v DLR Waves (5pm); Wexford v Linfield (6pm)
LOI TV

3pm
Stevenage v Stockport County, League One play-off semi-final first leg
Sky Sports Main Event

3.05pm
Leicester Tigers v Northampton, Premiership Rugby
TNT Sports 1 and ITV4

3.30pm
Kildare v Galway, Leinster senior hurling championship
GAA+

4pm
Wexford v Dublin, Leinster senior hurling championship
RTÉ 2

4.15pm
Scotland v France, Women’s Six Nations
BBC Two and Virgin Media Two

5.30pm
Leinster v Lions, United Rugby Championship
Premier Sports 1

5.30pm
Manchester City v Brentford, Premier League
Sky Sports Main Event

5.30pm
Bristol Bears v Saracens, Premiership Rugby
TNT Sports 1 

5.30pm
Ospreys v Scarlets, United Rugby Championship
Premier Sports 2

6pm
Waterford v Cork, Munster senior hurling championship
GAA+

6pm
Tennis, ATP/WTA 1000 Rome
Sky Sports Tennis

6.30pm
Ireland v Wales, Women’s Six Nations
RTÉ 2

7.45pm
Connacht v Munster, United Rugby Championship
TG4 and Premier Sports 1

7.45pm
Dragons v Edinburgh, United Rugby Championship
Premier Sports 2

8pm
Motherwell v Hearts, Scottish Premiership
Sky Sports Main Event

8pm
Bolton Wanderers v Bradford City, League One play-off semi-final first leg
Sky Sports Football

9.30pm
Golf, Mizuho Americas Open, LPGA Tour
Sky Sports +

9.35pm
The Saturday Game
RTÉ 2

10.20pm
Match Of The Day
BBC One

10.30pm
Golf, Truist Championship, PGA Tour
Sky Sports Main Event

*****

Sunday 10 May

2am
UFC Fight Night, Khamzat Chimaev v Sean Stricklan 
TNT Sports 1

4.10am
AFL, Melbourne v West Coast Eagles
TNT Sports 2

6.15am
AFL, Richmond v Adelaide Crows
TNT Sports 3

10.30am
Cycling, Giro d’Italia – Stage 3
TNT Sports 3

12pm
Celtic v Rangers, Scottish Premiership
Sky Sports Main Event

12.15pm
Liverpool v Brighton, Women’s FA Cup semi-final
Channel 4 and TNT Sports 1

1.45pm
Kerry v Cork, Munster senior football final
RTÉ 2

2pm
Premier League; Burnley v Aston Villa (Sky Sports +), Crystal Palace v Everton (Sky Sports F1), Nottingham Forest v Newcastle Utd (Sky Sports Main Event)

2pm
Laois v Wicklow, Tailteann Cup
GAA +

2pm
Women’s All-Island Cup - Cliftonville v Athlone Town; Lisburn Rangers v Galway Utd (3pm); Glentoran v Waterford (5pm).
LOI TV

3pm
Newcastle v Harlequins, Premiership Rugby
TNT Sports 5

3pm
Grimsby Town v Salford City, League Two play-off semi-final first leg
Sky Sports Football

3.30pm
Exeter Chiefs v Bath, Premiership Rugby
TNT Sports 2

3.30pm
Chelsea v Manchester City, Women’s FA Cup semi-final
TNT Sports 1

4.15pm
Roscommon v Galway, Connacht senior football final
RTÉ 2

4.30pm
West Ham v Arsenal, Premier League
Sky Sports Main Event

5pm
Golf, Mizuho Americas Open, LPGA Tour
Sky Sports +

6pm
Tennis, ATP/WTA 1000 Rome
Sky Sports Tennis

6pm
Chesterfield v Notts County, League Two play-off semi-final first leg
Sky Sports Football

7pm
Golf, Truist Championship, PGA Tour
Sky Sports Main Event

7.45pm
AC Milan v Atalanta, Serie A
TNT Sports 1

8pm
Barcelona v Real Madrid, La Liga
Premier Sports 1

9.30pm
The Sunday Game
RTÉ 2

10.30pm
Bikes – North West 200
BBC One

11pm
WNBA, Los Angeles Sparks v Las Vegas Aces
Sky Sports Mix

11.30pm
Match Of The Day
BBC One

2am (Monday)
Boxing, Shane Mosley Jr v Serhii Bohachuk
Sky Sports Main Event

Author
View comments
Send Tip or Correction
Close
Comments
This is YOUR comments community. Stay civil, stay constructive, stay on topic. Please familiarise yourself with our comments policy here before taking part.
Leave a Comment
    Submit a report
    Please help us understand how this comment violates our community guidelines.
    Thank you for the feedback
    Your feedback has been sent to our team for review.

    Leave a commentcancel

     
    The 42 supports the work of the Press Council of Ireland and the Office of the Press Ombudsman, and our staff operate within the Code of Practice. You can obtain a copy of the Code, or contact the Council, at https://www.presscouncil.ie, PH: (01) 6489130, Lo-Call 1800 208 080 or email: mailto:info@presscouncil.ie