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Here's your essential TV guide for this weekend's live sport
Friday 28 August
10.40am
AFL Playoffs, Western Bulldogs v Collingwood
TNT Sports 6
11am
Cricket, England v Pakistan – Test Match Day 2
Sky Sports Main Event
12pm
World Rowing Championships
RTÉ Player
12.15pm
Cycling, Vuelta a España – Stage 7
TNT Sports 3
12.30pm
Golf, British Masters – DP World Tour
Sky Sports Golf
12.30pm
Snooker, Wuhan Open
TNT Sports 1
2pm
Golf, LPGA FM Championship
Sky Sports Mix
3pm
Golf, Women’s Irish Open
RTÉ 2
6pm
Golf, Tour Championship – PGA Tour
Sky Sports Golf
7.45pm
LOI Premier Division, Bohemians v Sligo Rovers; Galway Utd v Shelbourne; St Pat’s v Waterford.
LOI TV
7.45pm
LOI First Division, Cork City v Wexford; UCD v Finn Harps; Kerry v Treaty United; Cobh Ramblers v Longford Town; Athlone Town v Bray Wanderers.
LOI TV
8pm
Crystal Palace v Manchester City, Premier League
Sky Sports Main Event
8pm
Drogheda United v Dundalk, LOI Premier Division
Virgin Media Two
8pm
Wrexham v Birmingham City, Championship
Sky Sports Football
9pm
Tennis, Winston Salem Open, ATP 250
Sky Sports Tennis
*****
Saturday 29 August
1am
NFL Pre-Season, Philadelphia Eagles v Cincinnati Bengals
Sky Sports Main Event
AFL Women’s
3.35am – North Melbourne v Western Bulldogs – TNT Sports 3
5.35am – Adelaide Crows v West Coast Eagles – TNT Sports 3
7.35am – Sydney Swans v St Kilda – TNT Sports 3
10.35am
AFL Playoffs, Melbourne v Carlton
TNT Sports 8
11am
Cricket, England v Pakistan – Test Match Day 3
Sky Sports Main Event
11am
UFC Fight Night, Umar Nurmagomedov v Song Yadong
TNT Sports 4
12pm
Golf, British Masters – Sky Sports Golf
Sky Sports Golf
12.30pm
Liverpool v Nottingham Forest, Premier League
TNT Sports 1
12.30pm
Middlesbrough v West Brom, Championship
Sky Sports Football and ITV1
12.30pm
Snooker, Wuhan Open
TNT Sports 4
1pm
Horse Racing, Goodwood, Beverley and Sandown Park
Virgin Media One and ITV4
1.15pm
AFLW, Sydney Swans v St Kilda (deferred coverage)
TG4
1.30pm
Cycling, Vuelta a España – Stage 8
TNT Sports 3
2pm
Connacht v Ulster, Women’s Interprovincial Rugby Championship
Spórt TG4 YouTube
2pm
Golf, Women’s Irish Open
RTÉ 2
3pm
Bournemouth v Everton, Premier League
Premier Sports 1
3pm
WNL Premier Division, Shamrock Rovers v Athlone Town; Treaty United v Bohemians; DLR Waves v Peamount United; Sligo Rovers v Waterford (5pm); Galway United v Cork City (5pm)
LOI TV
4pm
Levante v Real Betis, La Liga
Premier Sports 2
4.10pm
South Africa v New Zealand, Rugby Union International
Sky Sports Action
4.30pm
Leinster v Munster, Women’s Interprovincial Rugby Championship
Spórt TG4 YouTube
4.40pm
Aer Lingus College Football Classic, Texas Christian University v University of North Carolina
TG4
5.30pm
Tottenham v Newcastle United, Premier League
Sky Sports Main Event
5.30pm
Borussia Dortmund v Hamburg, Bundesliga
Sky Sports Football
6pm
Real Sociedad v Espanyol, La Liga
Premier Sports 1
7pm
Boxing, Mikaela Mayer v Chantelle Cameron
Sky Sports Main Event
8pm
Argentina v Australia, Rugby Union International
Sky Sports +
8pm
Golf, LPGA FM Championship
Sky Sports Mix
9pm
Tennis, Winston Salem Open, ATP 250
Sky Sports Tennis
9pm
Athletics, Sydney Marathon
TNT Sports 3
11pm
Golf, Tour Championship – PGA Tour
Sky Sports Main Event
*****
Sunday 30 August
AFL Women’s
3.35am – GWS Giants v Port Adelaide – TNT Sports 2
4.05am – Melbourne v Brisbane Lions – TNT Sports 4
6.05am – Gold Coast Suns v Geelong Cats – TNT Sports 4
6.05am – Collingwood v Hawthorn – TNT Sports 1
8.05am – Fremantle v Carlton – TNT Sports 4
10.20am – Essendon v Richmond – TNT Sports 4
11am
Cricket, England v Pakistan – Test Match Day 2
Sky Sports Cricket
11am
Cycling, Vuelta a España – Stage 9
TNT Sports 3
12pm
Aberdeen v Rangers, Scottish Premiership
Sky Sports Main Event
12pm
Golf, British Masters – DP World Tour
Sky Sports Golf
12.35pm
AFLW, Walyalup v Carlton (deferred coverage)
TG4
1.15pm
Horse Racing, Goodwood, Beverley, and Sandown Park
ITV1
2pm
Golf, Women’s Irish Open
RTÉ 2
2pm
Chelsea v Brighton, Premier League
Sky Sports Main Event
2pm
Leeds United v Brentford, Premier League
Sky Sports Premier League
2pm
Sunderland v Fulham, Premier League
Sky Sports +
2.30pm
Waterford senior hurling final, Ballygunner v Fourmilewater
TG4
4pm
Tennis, US Open, Men’s & Women’s Singles first round
Sky Sports Tennis
4pm
LOI Premier Division, Derry City v Shamrock Rovers.
LOI TV
4pm
Real Madrid v Malaga, La Liga
Premier Sports 1
4.30pm
Manchester United v Ipswich Town, Premier League
Sky Sports Main Event
5.30pm
Napoli v Como, Serie A
TNT Sports 1
6pm
Golf, LPGA FM Championship
Sky Sports Golf
6.30pm
Deportivo La Coruna v Valencia, La Liga
Premier Sports 1
7.30pm
Golf, Tour Championship – PGA Tour
Sky Sports Main Event
7.45pm
Cagliari v Inter Milan, Serie A
TNT Sports 1
8.30pm
Celta Vigo v Athletic Bilbao, La Liga
Premier Sports 1
12am (Monday)
Tennis, US Open, Men’s & Women’s Singles first round
Sky Sports Main Event
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