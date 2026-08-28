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SeriesTV Listings

Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

Plenty to take in over the next few days.
10.01am, 28 Aug 2026

 Friday 28 August

10.40am
AFL Playoffs, Western Bulldogs v Collingwood
TNT Sports 6

11am
Cricket, England v Pakistan – Test Match Day 2
Sky Sports Main Event

12pm
World Rowing Championships
RTÉ Player

12.15pm
Cycling, Vuelta a España – Stage 7
TNT Sports 3

12.30pm
Golf, British Masters – DP World Tour
Sky Sports Golf

12.30pm
Snooker, Wuhan Open
TNT Sports 1

2pm
Golf, LPGA FM Championship
Sky Sports Mix

3pm
Golf, Women’s Irish Open
RTÉ 2

6pm
Golf, Tour Championship – PGA Tour
Sky Sports Golf

7.45pm
LOI Premier Division, Bohemians v Sligo Rovers; Galway Utd v Shelbourne; St Pat’s v Waterford.
LOI TV

7.45pm
LOI First Division, Cork City v Wexford; UCD v Finn Harps; Kerry v Treaty United; Cobh Ramblers v Longford Town; Athlone Town v Bray Wanderers.
LOI TV

8pm
Crystal Palace v Manchester City, Premier League
Sky Sports Main Event

8pm
Drogheda United v Dundalk, LOI Premier Division
Virgin Media Two

8pm
Wrexham v Birmingham City, Championship
Sky Sports Football

9pm
Tennis, Winston Salem Open, ATP 250
Sky Sports Tennis

*****

Saturday 29 August

1am
NFL Pre-Season, Philadelphia Eagles v Cincinnati Bengals
Sky Sports Main Event

AFL Women’s
3.35am – North Melbourne v Western Bulldogs – TNT Sports 3
5.35am – Adelaide Crows v West Coast Eagles – TNT Sports 3
7.35am – Sydney Swans v St Kilda – TNT Sports 3

10.35am
AFL Playoffs, Melbourne v Carlton
TNT Sports 8

11am
Cricket, England v Pakistan – Test Match Day 3
Sky Sports Main Event

11am
UFC Fight Night, Umar Nurmagomedov v Song Yadong
TNT Sports 4

12pm
Golf, British Masters – Sky Sports Golf
Sky Sports Golf

12.30pm
Liverpool v Nottingham Forest, Premier League
TNT Sports 1

12.30pm
Middlesbrough v West Brom, Championship
Sky Sports Football and ITV1

12.30pm
Snooker, Wuhan Open
TNT Sports 4

1pm
Horse Racing, Goodwood, Beverley and Sandown Park
Virgin Media One and ITV4

1.15pm
AFLW, Sydney Swans v St Kilda (deferred coverage)
TG4

1.30pm
Cycling, Vuelta a España – Stage 8
TNT Sports 3

2pm
Connacht v Ulster, Women’s Interprovincial Rugby Championship
Spórt TG4 YouTube

2pm
Golf, Women’s Irish Open
RTÉ 2

3pm
Bournemouth v Everton, Premier League
Premier Sports 1

3pm
WNL Premier Division, Shamrock Rovers v Athlone Town; Treaty United v Bohemians; DLR Waves v Peamount United; Sligo Rovers v Waterford (5pm); Galway United v Cork City (5pm)
LOI TV

4pm
Levante v Real Betis, La Liga
Premier Sports 2

4.10pm
South Africa v New Zealand, Rugby Union International
Sky Sports Action

4.30pm
Leinster v Munster, Women’s Interprovincial Rugby Championship
Spórt TG4 YouTube

4.40pm
Aer Lingus College Football Classic, Texas Christian University v University of North Carolina
TG4

5.30pm
Tottenham v Newcastle United, Premier League
Sky Sports Main Event

5.30pm
Borussia Dortmund v Hamburg, Bundesliga
Sky Sports Football

6pm
Real Sociedad v Espanyol, La Liga
Premier Sports 1

7pm
Boxing, Mikaela Mayer v Chantelle Cameron
Sky Sports Main Event

8pm
Argentina v Australia, Rugby Union International
Sky Sports +

8pm
Golf, LPGA FM Championship
Sky Sports Mix

9pm
Tennis, Winston Salem Open, ATP 250
Sky Sports Tennis

9pm
Athletics, Sydney Marathon
TNT Sports 3

11pm
Golf, Tour Championship – PGA Tour
Sky Sports Main Event

*****

Sunday 30 August

AFL Women’s
3.35am – GWS Giants v Port Adelaide – TNT Sports 2
4.05am – Melbourne v Brisbane Lions – TNT Sports 4
6.05am – Gold Coast Suns v Geelong Cats – TNT Sports 4
6.05am – Collingwood v Hawthorn – TNT Sports 1
8.05am – Fremantle v Carlton – TNT Sports 4
10.20am – Essendon v Richmond – TNT Sports 4

11am
Cricket, England v Pakistan – Test Match Day 2
Sky Sports Cricket

11am
Cycling, Vuelta a España – Stage 9
TNT Sports 3

12pm
Aberdeen v Rangers, Scottish Premiership
Sky Sports Main Event

12pm
Golf, British Masters – DP World Tour
Sky Sports Golf

12.35pm
AFLW, Walyalup v Carlton (deferred coverage)
TG4

1.15pm
Horse Racing, Goodwood, Beverley, and Sandown Park
ITV1

2pm
Golf, Women’s Irish Open
RTÉ 2

2pm
Chelsea v Brighton, Premier League
Sky Sports Main Event

2pm
Leeds United v Brentford, Premier League
Sky Sports Premier League

2pm
Sunderland v Fulham, Premier League
Sky Sports +

2.30pm
Waterford senior hurling final, Ballygunner v Fourmilewater
TG4

4pm
Tennis, US Open, Men’s & Women’s Singles first round
Sky Sports Tennis

4pm
LOI Premier Division, Derry City v Shamrock Rovers.
LOI TV

4pm
Real Madrid v Malaga, La Liga
Premier Sports 1

4.30pm
Manchester United v Ipswich Town, Premier League
Sky Sports Main Event

5.30pm
Napoli v Como, Serie A
TNT Sports 1

6pm
Golf, LPGA FM Championship
Sky Sports Golf

6.30pm
Deportivo La Coruna v Valencia, La Liga
Premier Sports 1

7.30pm
Golf, Tour Championship – PGA Tour
Sky Sports Main Event

7.45pm
Cagliari v Inter Milan, Serie A
TNT Sports 1

8.30pm
Celta Vigo v Athletic Bilbao, La Liga
Premier Sports 1

12am (Monday)
Tennis, US Open, Men’s & Women’s Singles first round
Sky Sports Main Event

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