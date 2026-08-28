Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

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Playing key role in Cork's All-Ireland success and returning for one more season with the club

Rory McIlroy six shots off lead as Australia's Lee leads at Tour Championship

12am (Monday) Tennis, US Open, Men’s & Women’s Singles first round Sky Sports Main Event

4pm Tennis, US Open, Men’s & Women’s Singles first round Sky Sports Tennis

2pm Sunderland v Fulham, Premier League Sky Sports +

*****

8pm Argentina v Australia, Rugby Union International Sky Sports +

*****

Plenty to take in over the next few days.

Plenty to take in over the next few days.

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