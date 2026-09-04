Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

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Gabriel Martinelli leaves Arsenal in €70 million deal

Ronan O'Gara set to extend contract with La Rochelle - reports

'Thanks for the stitches' - Amanda Serrano pens heartfelt letter to rival Taylor ahead of final fight

'When she stepped onto the pitch, it was like she belonged there' - Katie Taylor's football days

DROPPING IN

DROPPING IN

O'Brien: 'I’m getting older, so I just have to take every chance I get now'

In form

In form

'Quite sh*t, but I won': Zverev goes distance to advance as upsets rock US Open

4.30pm Golf, Walker Cup, USA v GB & Ireland Sky Sports Golf

2pm Women’s Super League, Charlton v Liverpool (Sky Sports +); Crystal Palace v Everton (Sky Sports +)

12pm Women’s Super League, Brighton v Arsenal (Sky Sports Main Event); Tottenham v West Ham (Sky Sports +);

8.30am Golf, Walker Cup, USA v GB & Ireland Sky Sports Golf

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4.30pm Golf, Walker Cup, USA v GB & Ireland Sky Sports Golf

8.30am Golf, Walker Cup, USA v GB & Ireland Sky Sports Golf

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