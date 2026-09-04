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Here's your essential TV guide for this weekend's live sport
Friday 4 September
10.30am
Cycling, Tour of Britain – Stage 3
TNT Sports 1 and ITV4
10.40am
AFL Finals, Geelong Cats v Carlton
TNT Sports 4
11.30am
Formula 1, Italian Grand Prix practice
Sky Sports Main Event
12.30pm
Golf, Omega European Masters – DP World Tour
Sky Sports Main Event
1.30pm
Cycling, Vuelta a España – Stage 13
TNT Sports 3
4pm
Tennis, US Open, Men’s and Women’s Singles third round
Sky Sports Main Event
7pm
London City Lionesses v Manchester United, Women’s Super League
Sky Sports Football
7.45pm
Ulster v Edinburgh, Rugby Friendly
Premier Sports 2
7.45pm
FAI Cup quarter-finals; Drogheda Utd v Galway Utd; Waterford v Sligo Rovers.
LOI TV
7.45pm
LOI First Division; Finn Harps v Athlone Town; Treaty United v Wexford; Cobh Ramblers v UCD; Bray Wanderers v Cork City.
8pm
Ipswich Town v Liverpool, Premier League
Sky Sports Main Event
8pm
Real Betis v Real Madrid, La Liga
Premier Sports 1
8pm
Shamrock Rovers v Shelbourne, LOI Premier Division
Virgin Media Two
****
Saturday 5 September
12am
Tennis, US Open, Men’s and Women’s Singles third round
Sky Sports Main Event
AFL Women’s
3.35am – Western Bulldogs v Sydney Swans (TNT Sports 1)
4.05am – St Kilda v North Melbourne (TNT Sports 2)
5.35am – Port Adelaide v Gold Coast Suns (TNT Sports 3)
6.15am
AFL Finals, Sydney Swans v Brisbane Lions
TNT Sports 1
8.30am
Golf, Walker Cup, USA v GB & Ireland
Sky Sports Golf
9.35am
AFL Women’s, Brisbane Lions v GWS Giants
TNT Sports 3
10.35am
AFL Finals, Adelaide Crows v Western Bulldogs
TNT Sports 6
11am
Cycling, Tour of Britain – Stage 4
TNT Sports 4 and ITV4
11.30am
Golf, Omega European Masters – DP World Tour
Sky Sports Golf
12.25pm
AFLW, Brisbane Lions v GWS Giants (deferred coverage)
TG4
12.30pm
Newcastle United v Bournemouth, Premier League
TNT Sports 1
12.30pm
Preston North End v Blackburn Rovers, Championship
Sky Sports Main Event
12.30pm
Chelsea v Aston Villa, Women’s Super League
BBC One
1.15pm
Horse Racing, Haydock Park, Kempton Park, Ascot
Virgin Media One and ITV1
1.30pm
Cycling, Vuelta a España – Stage 14
TNT Sports 3
1.30pm
WNL Premier Division; Bohemians v Peamount Utd; Cork City v Sligo Rovers (3pm); DLR Waves v Shelbourne (3pm); Athlone Town v Waterford (6pm); Wexford Youths v Shamrock Rovers (6pm).
3pm
Nottingham Forest v Tottenham Hotspur, Premier League
Premier Sports 1
3pm
Bristol Bears v Gloucester, Premiership Rugby Cup
TNT Sports 1
3pm
Formula 1, Italian Grand Prix qualifying
Sky Sports Main Event
4pm
St Patrick’s Athletic v Bohemians, FAI Cup quarter-final
RTÉ 2
4pm
Tennis, US Open, Men’s and Women’s Singles third round
Sky Sports Tennis
4.10pm
South Africa v New Zealand, Rugby Union International
Sky Sports Action
4.30pm
Golf, Walker Cup, USA v GB & Ireland
Sky Sports Golf
5pm
Inter Milan v Napoli, Serie A
TNT Sports 2
5.30pm
Hull City v Aston Villa, Premier League
Sky Sports Main Event
5.30pm
Schalke 04 v Bayern Munich, Bundesliga
Sky Sports Football
6pm
Montpellier v Pau, French Top 14 Rugby
Premier Sports 2
7pm
Athletics, Diamond League – Brussels
BBC Two
7.30pm
LOI First Division, Longford Town v Kerry
LOI TV
7.35pm
WNL Premier Division, Galway United v Treaty United
TG4
8pm
St Mirren v Celtic, Scottish Premiership
Sky Sports Football
8pm
Swansea City v Wrexham, Championship
Sky Sports Main Event
8pm
Boxing – Katie Taylor v Flora Pili, Live at Croke Park
RTÉ 2
8pm
UFC Fight Night, Dan Hooker v Salahdine Parnasse
TNT Sports 1
10pm
Argentina v Australia, Rugby Union International
Sky Sports Action
12am
Tennis, US Open, Men’s and Women’s Singles third round
Sky Sports Main Event
*****
Sunday 6 September
AFL Women’s
3.30am – Richmond v Fremantle (TNT Sports 2)
4.05am – Hawthorn v Adelaide Crows (TNT Sports 4)
5.35am – Geelong Cats v Essendon (TNT Sports 3)
6.05am
AFL Women’s, Carlton v Collingwood
TNT Sports 2
8.05am
AFL Women’s, West Coast Eagles v Melbourne
TNT Sports 2
8.30am
Golf, Walker Cup, USA v GB & Ireland
Sky Sports Golf
11am
Cricket, England v Ireland, Women’s One Day International
Sky Sports Cricket
11am
Cycling, Tour of Britain – Stage 5
TNT Sports 1
11.30am
Golf, Omega European Masters – DP World Tour
Sky Sports Golf
12pm
Women’s Super League, Brighton v Arsenal (Sky Sports Main Event); Tottenham v West Ham (Sky Sports +);
12pm
Birmingham City v Wolves, Championship
Sky Sports Football
12.10pm
AFLW, Hawthorn v Adelaide Crows (deferred coverage)
TG4
1.30pm
Cycling, Vuelta a España – Stage 15
TNT Sports 1
2pm
Everton v Manchester United, Premier League
Sky Sports Main Event
2pm
Formula 1, Italian Grand Prix
Sky Sports F1
2pm
Armagh senior football championship, Clan na Gael v Crossmaglen Rangers
TG4
2pm
Women’s Super League, Charlton v Liverpool (Sky Sports +); Crystal Palace v Everton (Sky Sports +)
2.30pm
Manchester City v Birmingham City, Women’s Super League
Sky One
3pm
St Johnstone v Hibernian, Scottish Premiership
Premier Sports 1
3.15pm
Valencia v Barcelona, La Liga
Premier Sports 2
4pm
Dublin senior football championship, Ballymun Kickhams v St Jude’s
TG4
4pm
Derry City v Dundalk, FAI Cup quarter-final
RTÉ 2
4.30pm
Arsenal v Chelsea, Premier League
Sky Sports Main Event
4.30pm
Golf, Walker Cup, USA v GB & Ireland
Sky Sports Golf
7pm
Tennis, US Open, Men’s and Women’s Singles Round of 16
Sky Sports Main Event
7.45pm
Juventus v AC Milan, Serie A
TNT Sports 1
12am (Monday)
Tennis, US Open, Men’s and Women’s Singles Round of 16
Sky Sports Main Event
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