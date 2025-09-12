The 42 supports the work of the Press Council of Ireland and the Office of the Press Ombudsman, and our staff operate within the Code of Practice. You can obtain a copy of the Code, or contact the Council, at https://www.presscouncil.ie, PH: (01) 6489130, Lo-Call 1800 208 080 or email: mailto:info@presscouncil.ie
Here's your essential TV guide for this weekend's live sport
Friday 12 September
8.10am
Waikato v North Harbour, Rugby National Provincial Championship
Sky Sports +
8.30am
Golf, BMW PGA Championship, Wentworth – DP World Tour
Sky Sports Main Event
10.40am
AFL semi-final, Adelaide Crows v Hawthorn
TNT Sports 3
12pm
Boxing, World Championships – Liverpool…(later at 6pm)
Eurovision Sport
1.30pm
Cycling, Vuelta a Espana – Stage 19
TNT Sports 1
2pm
Golf, LET VP Bank Swiss Ladies Open
Sky Sports Mix
5pm
Tennis, WTA Sao Paulo Open
Sky Sports Tennis
6pm
Golf, LPGA Kroger Queen City Championship
Sky Sports Golf
6pm
Darts, World Series Finals – Amsterdam
ITV4
6.30pm
Cricket, England v South Africa – Twenty20 International
Sky Sports Cricket
7.30pm
FAI Cup quarter-final, Drogheda United v Shamrock Rovers
RTÉ 2
7.30pm
Bayer Leverkusen v Eintracht Frankfurt, Bundesliga
Bundesliga YouTube
7.30pm
Manchester City v Brighton, Women’s Super League
Sky Sports Mix
7.30pm
West Ham v Arsenal, Women’s Super League
Sky Sports Premier League
7.45pm
FAI Cup quarter-finals, Kerry v Sligo Rovers; Finn Harps v Cork City
LOI TV
7.45pm
LOI First Division, UCD v Longford Town; Dundalk v Bray Wanderers; Cobh Ramblers v Treaty United.
LOI TV
7.45pm
Glentoran v Linfield, Northern Irish Premiership
BBC Two NI
7.45pm
Newcastle v Harlequins, Premiership Rugby Cup
TNT Sports 1
8pm
Ipswich Town v Sheffield United, Championship
Sky Sports Main Event
8pm
Sevilla v Elche, La Liga
Premier Sports 1
9pm
Tennis, WTA Guadalajara Open Akron
Sky Sports Tennis
11pm
Golf, Procore Championship – PGA Tour
Sky Sports Main Event
*****
Saturday 13 September
12am
Athletics, World Championships from Tokyo
BBC Two and TNT Sports 3
4.05am
AFL Women’s, Collingwood v Sydney Swans…(Carlton v Gold Coast Suns, 5.35am – TNT Sports 3)…(Port Adelaide v Melbourne, 6.05am – TNT Sports 1)…(GWS Giants v Western Bulldogs, 7.35am – TNT Sports 3)
TNT Sports 1
5.40am
Australia v Argentina, Rugby Championship
Sky Sports Main Event
8.05am
New Zealand v South Africa, Rugby Championship
Sky Sports Main Event
9.45am
Athletics, World Championships from Tokyo
RTÉ 2
10.10am
GAA 2025 Highlights
TG4
10.35am
AFL semi-final, Brisbane Lions v Gold Coast Suns
TNT Sports Extra
11.45am
Cycling, Vuelta a Espana – Stage 20
TNT Sports 3
12pm
Tennis, Davis Cup – Ireland v China
Premier Sports 2
12pm
Boxing, World Championships – Liverpool…(later at 6pm)
Eurovision Sport
12pm
Golf, BMW PGA Championship, Wentworth – DP World Tour
Sky Sports Golf
12.30pm
Arsenal v Nottingham Forest, Premier League
TNT Sports 1
12.30pm
Charlton v Millwall, Championship
Sky Sports Main Event
1pm
Cycling, UCI Mountain Bike World Series (Women’s Elite), Switzerland
TNT Sports Extra
1pm
Golf, LET VP Bank Swiss Ladies Open
Sky Sports Mix
1pm
New Zealand v South Africa, Women’s Rugby World Cup quarter-final
RTÉ One and BBC Two
2.45pm
Racing from Leopardstown
RTÉ 2
3pm
Newcastle United v Wolves, Premier League
Premier Sports 1
4pm
Bohemians v Treaty United, Women’s FAI Cup semi-final
TG4
4pm
Canada v Australia, Women’s Rugby World Cup quarter-final
BBC Two
4pm
WNL Premier Division, Shelbourne v DLR Waves; Peamount United v Galway Untied (5pm)
LOI TV
5pm
Juventus v Inter Milan, Serie A
TNT Sports 1
5pm
Tennis, WTA Sao Paulo Open
Sky Sports Tennis
5.30pm
West Ham v Tottenham, Premier League
Sky Sports Main Event
5.30pm
Bayern Munich v Hamburg, Bundesliga
Sky Sports Football
5.45pm
Hibernian v Dundee United, Scottish Premiership
Premier Sports 1
6pm
Golf, LPGA Kroger Queen City Championship
Sky Sports Golf
6pm
Darts, World Series Finals – Amsterdam
ITV4
8pm
Brentford v Chelsea, Premier League
Sky Sports Main Event
8.30pm
College Football, Notre Dame Fighting Irish v Texas AM Aggies
Sky Sports NFL
10.50pm
Match Of The Day
BBC One
11pm
Golf, Procore Championship – PGA Tour
Sky Sports Golf
*****
Sunday 14 September
12am
Athletics, World Championships from Tokyo
BBC Two and TNT Sports 3
12am
Tennis, WTA Guadalajara Open Akron
Sky Sports Tennis
4.05am
AFL Women’s, Essendon v St Kilda (TNT Sports 1)…Richmond v Geelong Cats (TNT Sports Extra)
6.05am
AFL Women’s, Hawthorn v Adelaide Crows (TNT Sports Extra)…Brisbane Lions v North Melbourne (TNT Sports 1)
8.05am
AFL Women’s, Fremantle v West Coast Eagles
TNT Sports 1
10.30am
Athletics, World Championships from Tokyo
RTÉ 2, BBC One, BBC Two, TNT Sports 3
11am
Tennis, Davis Cup – Ireland v China
Premier Sports 2
12pm
Southampton v Portsmouth, Championship
Sky Sports Main Event, ITV1
12pm
Boxing, World Championships – Liverpool…(later at 6pm)
Eurovision Sport
12pm
Golf, BMW PGA Championship, Wentworth – DP World Tour
Sky Sports Golf
12pm
Women’s Super League; Aston Villa v Chelsea (Sky Sports Mix); Leicester City v Liverpool (Sky Sports+); London City Lionesses v Manchester United (Sky Showcase).
12.15pm
Cycling, UCI Mountain Bike World Series (Men’s Elite), Switzerland
TNT Sports 1
1pm
France v Ireland, Women’s Rugby World Cup quarter-final
RTÉ One and BBC Two
1.30pm
Dunshaughlin v Wolfe Tones, Meath senior football quarter-final
TG4
2pm
Burnley v Liverpool, Premier League
Sky Sports Main Event
2.30pm
Racing from the Curragh
RTÉ 2
2.30pm
Cricket, England v South Africa – Twenty20 International
Sky Sports Cricket
3pm
Kilmarnock v Celtic, Scottish Premiership
Sky Sports Football
3.15pm
Cycling, Vuelta a Espana – Stage 21
TNT Sports 1
3.30pm
Dr Crokes v Na Gaeil, Kerry senior football club final
TG4
4pm
England v Scotland, Women’s Rugby World Cup quarter-final
BBC One
4.30pm
Manchester City v Manchester United, Premier League
Sky Sports Main Event
6pm
FAI Cup quarter-final, St Patrick’s Athletic v Galway United
RTÉ 2
6pm
Darts, World Series Finals – Amsterdam
ITV4
6pm
NFL, Detroit Lions v Chicago Bears
Sky Sports Main Event
6pm
Golf, LPGA Kroger Queen City Championship
Sky Sports Golf
7.45pm
AC Milan v Bologna, Serie A
TNT Sports 1
8pm
Barcelona v Valencia, La Liga
Premier Sports 1
8.05pm
Racing 92 v Bordeaux-Begles, French Top 14 Rugby
Premier Sports 2
9.25pm
NFL, Kansas City Chiefs v Philadelphia Eagles
Sky Sports Main Event
10.30pm
Match Of The Day
BBC One
11pm
Golf, Procore Championship – PGA Tour
Sky Sports Golf
11.55pm
Tennis, WTA Sao Paulo Open
Sky Sports Tennis
1.20am (Monday)
NFL, Minnesota Vikings v Atlanta Falcons
Sky Sports Main Event
To embed this post, copy the code below on your site
GAA RTÉ Rugby Sky sports Soccer Sports TV Listings TG4 Tune in