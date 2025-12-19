The 42 supports the work of the Press Council of Ireland and the Office of the Press Ombudsman, and our staff operate within the Code of Practice. You can obtain a copy of the Code, or contact the Council, at https://www.presscouncil.ie, PH: (01) 6489130, Lo-Call 1800 208 080 or email: mailto:info@presscouncil.ie
Here's your essential TV guide for this weekend's live sport
Friday 19 December
9.30am
Golf, Mauritius Open, DP World Tour
Sky Sports Main Event
11am
Tennis, Next Generation ATP Finals
Sky Sports Tennis
12pm
Snooker, Scottish Open…(Later 7pm, TNT Sports 2)
TNT Sports 1
12pm
Cricket, South Africa v Ireland, Women’s One Day International
Premier Sports 2
12.30pm
Darts, World Championship – First Round
Sky Sports Main Event
1.30pm
Cricket, India v South Africa, Twenty20 International
TNT Sports 2
7pm
Darts, World Championship – First Round
Sky Sports Darts
7pm
Bologna v Inter Milan, Supercoppa semi-final
Premier Sports 2
7.30pm
Borussia Dortmund v Borussia Monchengladbach, Bundesliga
Bundesliga YouTube
7.45pm
Leinster v Ulster, United Rugby Championship
TG4 and Premier Sports 1
7.45pm
Leicester Tigers v Gloucester, Premiership Rugby
TNT Sports 1
8pm
Swansea City v Wrexham, Championship
Sky Sports Main Event
10pm
Cricket, New Zealand v West Indies, Test Match Day 3
TNT Sports 3
11.30pm
Cricket, Australia v England, The Ashes 2025/26 Day 4
TNT Sports 1
*****
Saturday 20 December
1am
Boxing, Jake Paul v Anthony Joshua
Netflix
10am
Golf, Mauritius Open, DP World Tour
Sky Sports Golf
12.30pm
Newcastle United v Chelsea, Premier League
TNT Sports 1
12.30pm
Southampton v Coventry City, Championship
Sky Sports Main Event
12.30pm
Darts, World Championship – Second Round
Sky Sports Darts
12.30pm
Cycling, Cyclo Cross World Cup, Antwerpen – Belgium (Women’s 12.30pm, Men’s 2pm)
TNT Sports Extra
1pm
GAA, All-Ireland junior club hurling semi-finals - Kilbrittain (Cork) v Davidstown-Courtnacuddy (Wexford); Burt (Donegal) v Easkey (Sligo).
Spórt TG4 YouTube
1pm
Snooker, Scottish Open…(Later 7pm, TNT Sports 2)
TNT Sports 2
1.30pm
Stormers v Lions, United Rugby Championship
TG4
1.30pm
Horse Racing, Ascot and Haydock Park
Virgin Media One and ITV4
3pm
Manchester City v West Ham, Premier League
Premier Sports 1
3pm
Glasgow Warriors v Edinburgh, United Rugby Championship
Premier Sports 2
3pm
Northampton v Sale Sharks, Premiership Rugby
TNT Sports 1
3pm
Saracens v Exeter Chiefs, Premiership Rugby
TNT Sports Extra
4pm
Sharks v Bulls, United Rugby Championship
TG4
4pm
Tennis, Next Generation ATP Finals
Sky Sports Tennis
5.30pm
Ospreys v Munster, United Rugby Championship
Premier Sports 1
5.30pm
Tottenham Hotspur v Liverpool, Premier League
Sky Sports Main Event
5.30pm
RB Leipzig v Bayer Leverkusen, Bundesliga
Sky Sports Football
5.30pm
Harlequins v Bristol Bears, Premiership Rugby
TNT Sports 1 and ITV4
6pm
Golf, PNC Championship
Sky Sports Golf
7pm
Darts, World Championship – Second Round
Sky Sports Darts
7.45pm
Dragons v Connacht, United Rugby Championship
TG4 and Premier Sports 1
8pm
Everton v Arsenal, Premier League
Sky Sports Main Event
8pm
Leeds United v Crystal Palace, Premier League
Sky Sports Premier League
8pm
Lyon v Toulouse, French Top 14 Rugby
Premier Sports 2
8.05pm
RTÉ Sport Awards 2025
RTÉ One
10pm
Cricket, New Zealand v West Indies, Test Match Day 4
TNT Sports 3
10pm
NFL, Washington Commanders v Philadelphia Eagles
Sky Sports Main Event
10.20pm
BBC Match of the Day
BBC One
11.30pm
Cricket, Australia v England, The Ashes 2025/26 Day 5
TNT Sports 1
*****
Sunday 21 December
1.20am
NFL, Chicago Bears v Green Bay Packers
Sky Sports Main Event
7am
Golf, Mauritius Open, DP World Tour
Sky Sports Golf
12.30pm
Darts, World Championship – Second Round
Sky Sports Darts
12.30pm
Cycling, Cyclo Cross World Cup, Koksjide – Belgium (Women’s 12.30pm, Men’s 2pm)
TNT Sports 4
1pm
Snooker, Scottish Open…(Later 7pm, TNT Sports 2)
TNT Sports 2
1pm
Girona v Atletico Madrid, La Liga
Premier Sports 1
1.30pm
GAA, Slaughtneil (Derry) v Loughrea (Galway), All-Ireland senior club hurling semi-final
TG4
1.30pm
Hearts v Rangers, Scottish Premiership
Sky Sports Main Event
2pm
GAA, All-Ireland intermediate club hurling semi-finals: Tooreen (Mayo) v Éire Óg Carrickmore (Tyrone); Danesfort (Kilkenny) v Upperchurch-Drombane (Tipperary)
Spórt TG4 YouTube
3pm
Newcastle v Bath, Premiership Rugby
TNT Sports 1
3.15pm
Villarreal v Barcelona, La Liga
Premier Sports 1
3.30pm
GAA, Ballygunner (Waterford) v St Martin’s (Wexford), All-Ireland senior club hurling semi-final
TG4
4.30pm
Aston Villa v Manchester United, Premier League
Sky Sports Main Event
4.30pm
Golf, PNC Championship
Sky Sports Golf
5pm
Tennis, Next Generation ATP Finals
Sky Sports Tennis
7pm
Darts, World Championship – Second Round
Sky Sports Main Event
7pm
Morocco v Comoros, Africa Cup of Nations Group Stage
E4 and Channel 4 Sport YouTube
7.45pm
Genoa v Atalanta, Serie A
TNT Sports 1
8.05pm
Bordeaux-Begles v Toulon, French Top 14 Rugby
Premier Sports 2
10pm
Cricket, New Zealand v West Indies, Test Match Day 5
TNT Sports 3
10.30pm
BBC Match of the Day
BBC One
1.20am (Monday)
NFL, Baltimore Ravens v New England Patriots
Sky Sports Main Event
