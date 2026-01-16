Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

Friday 16 January

7.30am

Golf, Dubai Invitational, DP World Tour

Sky Sports Main Event

1pm

Masters Snooker, Alexandra Palace, London

BBC Two and TNT Sports 1

1.30pm

Horse Racing, Windsor, Newcastle and Market Rasen

ITV4

6.25pm

Boxing, Ireland National Elite semi-finals

Spórt TG4 YouTube

7pm

Masters Snooker, Alexandra Palace, London

BBC Two and TNT Sports 2

7.30pm

Kildare v Westmeath, Leinster O’Byrne Cup final

TG4

7.45pm

Rangers v Annan, Scottish Cup fourth round

Premier Sports 2

8pm

Bath v Edinburgh, Champions Cup Rugby

Premier Sports 1

8pm

West Brom v Middlesbrough, Championship

Sky Sports Main Event

10.30pm

Golf, Sony Open in Hawaii, PGA Tour

Sky Sports Main Event

*****

Munster's Jack Crowley. Tom O’Hanlon / INPHO Tom O’Hanlon / INPHO / INPHO

Saturday 17 January

6am

Tennis, ATP 250 & WTA 500 Adelaide, ATP 250 Auckland, WTA 250 Hobart

Sky Sports Tennis

7.30am

Golf, Dubai Invitational, DP World Tour

Sky Sports Main Event

12.15pm

Sunderland v London City Lionesses, Women’s FA Cup fourth round

TNT Sports 1

12.30pm

Manchester United v Manchester City, Premier League

Sky Sports Main Event

12.30pm

Coventry City v Leicester City, Championship

Sky Sports Football

1pm

Masters Snooker, Alexandra Palace, London

BBC One and TNT Sports 1

1pm

Ulster v Stade Francais, Challenge Cup Rugby

Premier Sports 2

1.30pm

Kerry v Cork, Munster McGrath Cup final

Spórt TG4 YouTube

1.30pm

Dublin v Galway, Leinster Walsh Cup final

Spórt TG4 YouTube

1.30pm

Horse Racing, Ascot

Virgin Media One and ITV1

3pm

Liverpool v Burnley, Premier League

Premier Sports 1

Advertisement

3.15pm

Limerick v Waterford, Munster Hurling League final

TG4

3.15pm

Bayonne v Leinster, Champions Cup Rugby

Premier Sports 2

5pm

Donegal v Monaghan, Ulster Dr McKenna Cup final

TG4

5.30pm

Munster v Castres, Champions Cup Rugby

Premier Sports 1

5.30pm

Toulouse v Sale, Champions Cup Rugby

Premier Sports 2

5.30pm

Nottingham Forest v Arsenal, Premier League

TNT Sports 1

5.30pm

Swansea City v Birmingham City, Championship

Sky Sports Main Event

5.30pm

RB Leipzig v Bayern Munich, Bundesliga

Sky Sports +

5.55pm

Boxing, Ireland National Elite finals

Spórt TG4 YouTube

7pm

Masters Snooker, Alexandra Palace, London

BBC Two and TNT Sports 2

7pm

Golf, Sony Open in Hawaii, PGA Tour

Sky Sports Golf

7.45pm

Cagliari v Juventus, Serie A

TNT Sports 1

8pm

Gloucester v Toulon, Champions Cup Rugby

Premier Sports 2

8pm

Basketball, Men’s National Cup Final, Ballincollig v Garvey’s Tralee Warriors,

TG4

8pm

Connacht v Montauban, Challenge Cup Rugby

Premier Sports 1

9.30pm

NFL Play-Offs, Denver Broncos v Buffalo Bills

Sky Sports Main Event

10pm

NBA, Dallas Mavericks v Utah Jazz

Sky Sports+

10.30pm

Match Of The Day

BBC One

*****

St Brigid's footballer Conor Hand. ©INPHOJames Crombie ©INPHOJames Crombie

Sunday 18 January

1am

NFL Play-Offs, Seattle Seahawks v San Francisco 49ers

Sky Sports Main Event

7am

Tennis, Australian Open, Men’s and Women’s 1st Round

TNT Sports 1 and TNT Sports 3

7.15am

Cricket, Ireland v Papua New Guinea, Women’s ICC T20 World Cup Qualifier

ICC.tv

7.30am

Golf, Dubai Invitational, DP World Tour

Sky Sports Main Event

12.30pm

Cycling, Cyclo-Cross World Cup, Women’s Race

TNT Sports Extra

1pm

Bristol Bears v Bordeaux-Begles, Champions Cup Rugby

Premier Sports 1

1pm

Galway v Mayo, Connacht FBD Cup fi nal

Spórt TG4 YouTube

1pm

Masters Snooker, Alexandra Palace, London

BBC Two and TNT Sports 2

1pm

Exeter Chiefs v Cardiff, Challenge Cup Rugby

Premier Sports 2

1.30pm

Loughrea (Galway) v Ballygunner (Waterford), All-Ireland senior club hurling final

TG4

1.30pm

Horse Racing, Windsor

ITV4

2pm

Wolves v Newcastle United, Premier League

Sky Sports Main Event

2pm

Arsenal v Aston Villa, Women’s FA Cup fourth round

Channel 4 and TNT Sports 1

2pm

Cycling, Cyclo-Cross World Cup, Men’s Race (Benidorm)

TNT Sports 3

3.15pm

Northampton Saints v Scarlets, Champions Cup Rugby

Premier Sports 1

3.15pm

La Rochelle v Harlequins, Champions Cup Rugby

Premier Sports 2

3.40pm

Dingle (Kerry) v St Brigid’s (Roscommon), All-Ireland senior club football final

TG4

4.30pm

Aston Villa v Everton, Premier League

Sky Sports Main Event

5.15pm

Auchinleck Talbot v Celtic, Scottish Cup fourth round

Premier Sports 1

5.30pm

Basketball, Women’s National Cup Final, FloMAX Liffey Celtics v Killester,

TG4

5.30pm

Glasgow Warriors v Saracens, Champions Cup Rugby

Premier Sports 2

7pm

Masters Snooker, Alexandra Palace, London

BBC Two and TNT Sports 2

7pm

Golf, Sony Open in Hawaii, PGA Tour

Sky Sports Main Event

7pm

Senegal v Morocco, Africa Cup of Nations Final

E4 and All4

7.45pm

AC Milan v Lecce, Serie A

TNT Sports 1

8pm

Real Sociedad v Barcelona, La Liga

Premier Sports 2

8.05pm

NFL Play-Offs, New England Patriots v Houston Texans

Sky Sports Main Event

10.30pm

Match Of The Day

BBC One

11.30pm

NFL Play-Offs, Chicago Bears v Los Angeles Rams

Sky Sports Main Event