Here's your essential TV guide for this weekend's live sport
Friday 16 January
7.30am
Golf, Dubai Invitational, DP World Tour
Sky Sports Main Event
1pm
Masters Snooker, Alexandra Palace, London
BBC Two and TNT Sports 1
1.30pm
Horse Racing, Windsor, Newcastle and Market Rasen
ITV4
6.25pm
Boxing, Ireland National Elite semi-finals
Spórt TG4 YouTube
7pm
Masters Snooker, Alexandra Palace, London
BBC Two and TNT Sports 2
7.30pm
Kildare v Westmeath, Leinster O’Byrne Cup final
TG4
7.45pm
Rangers v Annan, Scottish Cup fourth round
Premier Sports 2
8pm
Bath v Edinburgh, Champions Cup Rugby
Premier Sports 1
8pm
West Brom v Middlesbrough, Championship
Sky Sports Main Event
10.30pm
Golf, Sony Open in Hawaii, PGA Tour
Sky Sports Main Event
*****
Munster's Jack Crowley. Tom O’Hanlon / INPHO Tom O’Hanlon / INPHO / INPHO
Saturday 17 January
6am
Tennis, ATP 250 & WTA 500 Adelaide, ATP 250 Auckland, WTA 250 Hobart
Sky Sports Tennis
7.30am
Golf, Dubai Invitational, DP World Tour
Sky Sports Main Event
12.15pm
Sunderland v London City Lionesses, Women’s FA Cup fourth round
TNT Sports 1
12.30pm
Manchester United v Manchester City, Premier League
Sky Sports Main Event
12.30pm
Coventry City v Leicester City, Championship
Sky Sports Football
1pm
Masters Snooker, Alexandra Palace, London
BBC One and TNT Sports 1
1pm
Ulster v Stade Francais, Challenge Cup Rugby
Premier Sports 2
1.30pm
Kerry v Cork, Munster McGrath Cup final
Spórt TG4 YouTube
1.30pm
Dublin v Galway, Leinster Walsh Cup final
Spórt TG4 YouTube
1.30pm
Horse Racing, Ascot
Virgin Media One and ITV1
3pm
Liverpool v Burnley, Premier League
Premier Sports 1
3.15pm
Limerick v Waterford, Munster Hurling League final
TG4
3.15pm
Bayonne v Leinster, Champions Cup Rugby
Premier Sports 2
5pm
Donegal v Monaghan, Ulster Dr McKenna Cup final
TG4
5.30pm
Munster v Castres, Champions Cup Rugby
Premier Sports 1
5.30pm
Toulouse v Sale, Champions Cup Rugby
Premier Sports 2
5.30pm
Nottingham Forest v Arsenal, Premier League
TNT Sports 1
5.30pm
Swansea City v Birmingham City, Championship
Sky Sports Main Event
5.30pm
RB Leipzig v Bayern Munich, Bundesliga
Sky Sports +
5.55pm
Boxing, Ireland National Elite finals
Spórt TG4 YouTube
7pm
Masters Snooker, Alexandra Palace, London
BBC Two and TNT Sports 2
7pm
Golf, Sony Open in Hawaii, PGA Tour
Sky Sports Golf
7.45pm
Cagliari v Juventus, Serie A
TNT Sports 1
8pm
Gloucester v Toulon, Champions Cup Rugby
Premier Sports 2
8pm
Basketball, Men’s National Cup Final, Ballincollig v Garvey’s Tralee Warriors,
TG4
8pm
Connacht v Montauban, Challenge Cup Rugby
Premier Sports 1
9.30pm
NFL Play-Offs, Denver Broncos v Buffalo Bills
Sky Sports Main Event
10pm
NBA, Dallas Mavericks v Utah Jazz
Sky Sports+
10.30pm
Match Of The Day
BBC One
*****
St Brigid's footballer Conor Hand. ©INPHOJames Crombie ©INPHOJames Crombie
Sunday 18 January
1am
NFL Play-Offs, Seattle Seahawks v San Francisco 49ers
Sky Sports Main Event
7am
Tennis, Australian Open, Men’s and Women’s 1st Round
TNT Sports 1 and TNT Sports 3
7.15am
Cricket, Ireland v Papua New Guinea, Women’s ICC T20 World Cup Qualifier
ICC.tv
7.30am
Golf, Dubai Invitational, DP World Tour
Sky Sports Main Event
12.30pm
Cycling, Cyclo-Cross World Cup, Women’s Race
TNT Sports Extra
1pm
Bristol Bears v Bordeaux-Begles, Champions Cup Rugby
Premier Sports 1
1pm
Galway v Mayo, Connacht FBD Cup fi nal
Spórt TG4 YouTube
1pm
Masters Snooker, Alexandra Palace, London
BBC Two and TNT Sports 2
1pm
Exeter Chiefs v Cardiff, Challenge Cup Rugby
Premier Sports 2
1.30pm
Loughrea (Galway) v Ballygunner (Waterford), All-Ireland senior club hurling final
TG4
1.30pm
Horse Racing, Windsor
ITV4
2pm
Wolves v Newcastle United, Premier League
Sky Sports Main Event
2pm
Arsenal v Aston Villa, Women’s FA Cup fourth round
Channel 4 and TNT Sports 1
2pm
Cycling, Cyclo-Cross World Cup, Men’s Race (Benidorm)
TNT Sports 3
3.15pm
Northampton Saints v Scarlets, Champions Cup Rugby
Premier Sports 1
3.15pm
La Rochelle v Harlequins, Champions Cup Rugby
Premier Sports 2
3.40pm
Dingle (Kerry) v St Brigid’s (Roscommon), All-Ireland senior club football final
TG4
4.30pm
Aston Villa v Everton, Premier League
Sky Sports Main Event
5.15pm
Auchinleck Talbot v Celtic, Scottish Cup fourth round
Premier Sports 1
5.30pm
Basketball, Women’s National Cup Final, FloMAX Liffey Celtics v Killester,
TG4
5.30pm
Glasgow Warriors v Saracens, Champions Cup Rugby
Premier Sports 2
7pm
Masters Snooker, Alexandra Palace, London
BBC Two and TNT Sports 2
7pm
Golf, Sony Open in Hawaii, PGA Tour
Sky Sports Main Event
7pm
Senegal v Morocco, Africa Cup of Nations Final
E4 and All4
7.45pm
AC Milan v Lecce, Serie A
TNT Sports 1
Real Sociedad v Barcelona, La Liga
Premier Sports 2
8.05pm
NFL Play-Offs, New England Patriots v Houston Texans
Sky Sports Main Event
10.30pm
Match Of The Day
BBC One
11.30pm
NFL Play-Offs, Chicago Bears v Los Angeles Rams
Sky Sports Main Event
