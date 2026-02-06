The 42 supports the work of the Press Council of Ireland and the Office of the Press Ombudsman, and our staff operate within the Code of Practice. You can obtain a copy of the Code, or contact the Council, at https://www.presscouncil.ie, PH: (01) 6489130, Lo-Call 1800 208 080 or email: mailto:info@presscouncil.ie
Here's your essential TV guide for this weekend's live sport
Friday 6 February
9am
Golf, Qatar Masters – DP World Tour
Sky Sports Golf
10.45am
Cycling, Women’s UAE Tour – Stage 2
TNT Sports 1
11am
Snooker, World Grand Prix – Hong Kong
TNT Sports 3
12pm
Tennis, WTA 500 Abu Dhabi, WTA 250 Ostrava, WTA 250 Cluj, ATP 250 Montpellier
Sky Sports Tennis
2.30pm
Cycling, Tour of Valencia – Stage 3
TNT Sports 3
3.05pm
Golf, LIV Riyadh
TNT Sports 1
5.15pm
Horse Racing, Newcastle
ITV4
6pm
Sigerson Cup semi-final, Queen’s University v University of Limerick
Spórt TG4 YouTube
7.15pm
Ireland XV v England A, Rugby International
Premier Sports 1
7.45pm
LOI Premier Division; Galway Utd v Drogheda Utd, Waterford v Shelbourne, Derry City v Sligo Rovers.
7.45pm
Leicester Tigers v Newcastle, Premiership Rugby Cup
TNT Sports 1
8pm
Shamrock Rovers v Drogheda United, LOI Premier Division
Virgin Media Two
8pm
Leeds United v Nottingham Forest, Premier League
Sky Sports Main Event
8.01pm
Charlton Athletic v QPR, Championship
Sky Sports Football
10.45pm
Golf, Phoenix Open – PGA Tour
Sky Sports Main Event
*****
Tipperary hurling manager Liam Cahill. James Lawlor / INPHO James Lawlor / INPHO / INPHO
Saturday 7 February
5am
Snooker, World Grand Prix – Hong Kong
TNT Sports 3
9.30am
Golf, Qatar Masters – DP World Tour
Sky Sports Golf
9.30am
Cricket, West Indies v Scotland, T20 World Cup Group Stage
Sky Sports Main Event
11am
Cycling, Women’s UAE Tour – Stage 3
TNT Sports 3
12pm
Women’s Super League, Leicester City v Manchester United
Sky Sports Premier League
12.30pm
Manchester United v Tottenham, Premier League
TNT Sports 1
12.31pm
Derby County v Ipswich Town, Championship
Sky Sports Main Event
12.45pm
Horse Racing, Newbury
ITV1
1pm
Tennis, WTA 500 Abu Dhabi, WTA 250 Ostrava, WTA 250 Cluj, ATP 250 Montpellier
Sky Sports Tennis
1.30pm
Cricket, India v USA, T20 World Cup Group Stage
Sky Sports Main Event
2.10pm
Italy v Scotland, Six Nations
Virgin Media One, BBC One
2.45pm
Waterford v Dublin, GAA Ladies Football League Division 1
TG4
2.45pm
Cycling, Tour of Valencia – Stage 4
TNT Sports Extra
3pm
Arsenal v Sunderland, Premier League
Premier Sports 1
3.05pm
Golf, LIV Riyadh
TNT Sports 1
4.40pm
England v Wales, Six Nations
RTÉ 2 and ITV1
5.15pm
Wexford v Carlow, GAA Hurling League Division 1B
TG4
5.30pm
Newcastle United v Brentford, Premier League
Sky Sports Main Event
5.30pm
Celtic v Dundee, Scottish Cup fifth round
Premier Sports 1
5.30pm
Borussia Monchengladbach v Bayer Leverkusen, Bundesliga
Sky Sports Football
7.30pm
Cork v Tipperary, GAA Hurling League Division 1A
RTÉ 2
7.30pm
Aberdeen v Motherwell, Scottish Cup fifth round
Premier Sports 1
8.30pm
NBA, Oklahoma City Thunder v Houston Rockets
Sky Sports +
8.30pm
Golf, Phoenix Open – PGA Tour
Sky Sports Main Event
10.25pm
Match Of The Day
BBC One
*****
New England Patriots quarterback Drake Maye. Alamy Stock Photo Alamy Stock Photo
Sunday 8 February
2am
UFC Fight Night, Mario Bautista v Vinicius Oliviera
TNT Sports 1
8.30am
Golf, Qatar Masters – DP World Tour
Sky Sports Golf
9.30am
Cricket, England v Nepal, T20 World Cup Group Stage
Sky Sports Main Event
10am
Tennis, WTA Qatar Open
Sky Sports Tennis
10.45am
Cycling, Women’s UAE Tour – Stage 4
TNT Sports 1
11am
Snooker, World Grand Prix – Hong Kong
TNT Sports 3
12pm
Women’s Super League; Arsenal v Manchester City, Liverpool v Aston Villa, London City Lionesses v Everton, West Ham v Brighton (all Sky Sports +)
12.01pm
Swansea City v Sheffield Wednesday, Championship
Sky Sports Football
1.30pm
Cricket, Sri Lanka v Ireland, T20 World Cup Group Stage
Sky Sports Cricket
1.45pm
Waterford v Offaly, GAA Hurling League Division 1A
TG4
2pm
Bohemians v St Patrick’s Athletic, LOI Premier Division
Virgin Media Two
2pm
Kildare v Antrim, GAA Hurling League Division 1B
TG4 App & Player…(Deferred TV, 5.35pm)
2pm
Rangers v Queen’s Park, Scottish Cup fifth round
Premier Sports 1
2pm
Brighton v Crystal Palace, Premier League
Sky Sports Main Event
2.25pm
Women’s Super League, Tottenham Hotspur v Chelsea
BBC Two
3pm
Cycling, Tour of Valencia – Stage 5
TNT Sports 3
3.45pm
Limerick v Kilkenny, GAA Hurling League Division 1A
TG4
4.30pm
Liverpool v Manchester City, Premier League
Sky Sports Main Event
5pm
Golf, Phoenix Open – PGA Tour
Sky Sports Golf
7.45pm
Juventus v Lazio, Serie A
TNT Sports 1
8pm
NBA, Minnesota Timberwolves v Los Angeles Clippers
Sky Sports +
9.35pm
Allianz League Sunday
RTÉ 2
10.30pm
Match Of The Day
BBC One
11.25pm
Six Nations Rugby Special, Highlights
BBC One
11.30pm
Seattle Seahawks v New England Patriots, Super Bowl LX
Sky Sports Main Event and Virgin Media One
12.25am (Monday)
The Women’s Football Show
BBC One
