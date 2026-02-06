Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

Friday 6 February

9am

Golf, Qatar Masters – DP World Tour

Sky Sports Golf

10.45am

Cycling, Women’s UAE Tour – Stage 2

TNT Sports 1

11am

Snooker, World Grand Prix – Hong Kong

TNT Sports 3

12pm

Tennis, WTA 500 Abu Dhabi, WTA 250 Ostrava, WTA 250 Cluj, ATP 250 Montpellier

Sky Sports Tennis

2.30pm

Cycling, Tour of Valencia – Stage 3

TNT Sports 3

3.05pm

Golf, LIV Riyadh

TNT Sports 1

5.15pm

Horse Racing, Newcastle

ITV4

6pm

Sigerson Cup semi-final, Queen’s University v University of Limerick

Spórt TG4 YouTube

7.15pm

Ireland XV v England A, Rugby International

Premier Sports 1

7.45pm

LOI Premier Division; Galway Utd v Drogheda Utd, Waterford v Shelbourne, Derry City v Sligo Rovers.

7.45pm

Leicester Tigers v Newcastle, Premiership Rugby Cup

TNT Sports 1

8pm

Shamrock Rovers v Drogheda United, LOI Premier Division

Virgin Media Two

8pm

Leeds United v Nottingham Forest, Premier League

Sky Sports Main Event

8.01pm

Charlton Athletic v QPR, Championship

Sky Sports Football

10.45pm

Golf, Phoenix Open – PGA Tour

Sky Sports Main Event

*****

Tipperary hurling manager Liam Cahill. James Lawlor / INPHO James Lawlor / INPHO / INPHO

Saturday 7 February

5am

Snooker, World Grand Prix – Hong Kong

TNT Sports 3

9.30am

Golf, Qatar Masters – DP World Tour

Sky Sports Golf

9.30am

Cricket, West Indies v Scotland, T20 World Cup Group Stage

Sky Sports Main Event

11am

Cycling, Women’s UAE Tour – Stage 3

TNT Sports 3

12pm

Women’s Super League, Leicester City v Manchester United

Sky Sports Premier League

12.30pm

Manchester United v Tottenham, Premier League

TNT Sports 1

12.31pm

Derby County v Ipswich Town, Championship

Sky Sports Main Event

12.45pm

Horse Racing, Newbury

ITV1

1pm

Tennis, WTA 500 Abu Dhabi, WTA 250 Ostrava, WTA 250 Cluj, ATP 250 Montpellier

Sky Sports Tennis

1.30pm

Cricket, India v USA, T20 World Cup Group Stage

Sky Sports Main Event

2.10pm

Italy v Scotland, Six Nations

Virgin Media One, BBC One

2.45pm

Waterford v Dublin, GAA Ladies Football League Division 1

TG4

2.45pm

Cycling, Tour of Valencia – Stage 4

TNT Sports Extra

3pm

Arsenal v Sunderland, Premier League

Premier Sports 1

3.05pm

Golf, LIV Riyadh

TNT Sports 1

4.40pm

England v Wales, Six Nations

RTÉ 2 and ITV1

5.15pm

Wexford v Carlow, GAA Hurling League Division 1B

TG4

5.30pm

Newcastle United v Brentford, Premier League

Sky Sports Main Event

5.30pm

Celtic v Dundee, Scottish Cup fifth round

Premier Sports 1

5.30pm

Borussia Monchengladbach v Bayer Leverkusen, Bundesliga

Sky Sports Football

7.30pm

Cork v Tipperary, GAA Hurling League Division 1A

RTÉ 2

7.30pm

Aberdeen v Motherwell, Scottish Cup fifth round

Premier Sports 1

8.30pm

NBA, Oklahoma City Thunder v Houston Rockets

Sky Sports +

8.30pm

Golf, Phoenix Open – PGA Tour

Sky Sports Main Event

10.25pm

Match Of The Day

BBC One

*****

New England Patriots quarterback Drake Maye. Alamy Stock Photo Alamy Stock Photo

Sunday 8 February

2am

UFC Fight Night, Mario Bautista v Vinicius Oliviera

TNT Sports 1

8.30am

Golf, Qatar Masters – DP World Tour

Sky Sports Golf

9.30am

Cricket, England v Nepal, T20 World Cup Group Stage

Sky Sports Main Event

10am

Tennis, WTA Qatar Open

Sky Sports Tennis

10.45am

Cycling, Women’s UAE Tour – Stage 4

TNT Sports 1

11am

Snooker, World Grand Prix – Hong Kong

TNT Sports 3

12pm

Women’s Super League; Arsenal v Manchester City, Liverpool v Aston Villa, London City Lionesses v Everton, West Ham v Brighton (all Sky Sports +)

12.01pm

Swansea City v Sheffield Wednesday, Championship

Sky Sports Football

1.30pm

Cricket, Sri Lanka v Ireland, T20 World Cup Group Stage

Sky Sports Cricket

1.45pm

Waterford v Offaly, GAA Hurling League Division 1A

TG4

2pm

Bohemians v St Patrick’s Athletic, LOI Premier Division

Virgin Media Two

2pm

Kildare v Antrim, GAA Hurling League Division 1B

TG4 App & Player…(Deferred TV, 5.35pm)

2pm

Rangers v Queen’s Park, Scottish Cup fifth round

Premier Sports 1

2pm

Brighton v Crystal Palace, Premier League

Sky Sports Main Event

2.25pm

Women’s Super League, Tottenham Hotspur v Chelsea

BBC Two

3pm

Cycling, Tour of Valencia – Stage 5

TNT Sports 3

3.45pm

Limerick v Kilkenny, GAA Hurling League Division 1A

TG4

4.30pm

Liverpool v Manchester City, Premier League

Sky Sports Main Event

5pm

Golf, Phoenix Open – PGA Tour

Sky Sports Golf

7.45pm

Juventus v Lazio, Serie A

TNT Sports 1

8pm

NBA, Minnesota Timberwolves v Los Angeles Clippers

Sky Sports +

9.35pm

Allianz League Sunday

RTÉ 2

10.30pm

Match Of The Day

BBC One

11.25pm

Six Nations Rugby Special, Highlights

BBC One

11.30pm

Seattle Seahawks v New England Patriots, Super Bowl LX

Sky Sports Main Event and Virgin Media One

12.25am (Monday)

The Women’s Football Show

BBC One