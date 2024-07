Armagh make one change for All-Ireland final

ARMAGH HAVE made one change to their starting lineup ahead of Sunday’s All-Ireland SFC final with Galway.

Connaire Mackin returns to the side in place of Peter McGrane, who drops to the bench.

Mackin has not started a game since last month’s All-Ireland group win over Derry, after which he received a one-game suspension for kicking out at Conor Glass.

Otherwise, Kieran McGeeney’s side are unchanged from their semi-final victory over Kerry.

Armagh

1. Blaine Hughes (Carrickcruppin)

2. Paddy Burns (Burren) 3. Aaron McKay (Dromintee) 4. Barry McCambridge (Clann Eireann)

5. Connaire Mackin (Shane O’Neill’s) 6. Tiernan Kelly (Clann Eireann) 7. Aidan Forker (Maghery)

8. Niall Grimley (Madden) 9. Ben Crealey (Maghery)

10. Joe McElroy (Armagh Harps) 11. Rian O’Neill (Crossmaglen) 12. Oisín Conaty (Tír nan Óg)

13. Rory Grugan (Ballymacnab) 14. Andrew Murnin (Naomh Pól) 15. Conor Turbitt (Clann Eireann)

Subs:

16. Ethan Rafferty (Grange)

17. Greg McCabe (Shane O’Neill’s)

18. Peter McGrane (Ballyhegan)

19. Ciaran Higgins (Maghery)

20. Ross McQuillan (Cullyhanna)

21. Shane McPartlan (Clann na Gael)

22. Jason Duffy (Cullyhanna)

23. Oisín O’Neill (Crossmaglen)

24. Stefan Campbell (Clann na Gael)

25. Aidan Nugent (Cullyhanna)

26. Jarly Og Burns (Silverbridge)