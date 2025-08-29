Advertisement
More Stories
Hugo Ekitike, Dannah O'Brien, and Austin Gleeson. INPHO-Alamy.
Tune in

Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

Plenty for fans to enjoy.
9.24am, 29 Aug 2025

Friday 29 August

10.15am
AFL Women’s, Richmond v Essendon
TNT Sports Extra

10.45am
Cycling, Vuelta a Espana – Stage 7
TNT Sports 3

12.30pm
Snooker, Wuhan Open
TNT Sports 1

12.30pm
Golf, Omega European Masters – DP World Tour
Sky Sports Main Event

4pm
Free States v Griquias, Rugby Currie Cup
Sky Sports Action

4pm
Tennis, US Open – Men’s & Women’s Singles 3rd round
Sky Sports Main Event

7.45pm
Cork City v Waterford, LOI Premier Division
Virgin Media Two

7.45pm
Derry City v St Patrick’s Athletic, LOI Premier Division
LOI TV

7.45pm
LOI First Division, Athlone Town v Cobh Ramblers, Dundalk v Kerry, Finn Harps v Treaty United, UCD v Bray Wanderers
LOI TV

8pm
Leicester City v Birmingham City, Championship
Sky Sports Main Event

8pm
Golf, LPGA FM Championship – Ladies PGA Tour
Sky Sports Golf

*****

Saturday 30 August

12am
Tennis, US Open – Men’s & Women’s Singles 3rd round
Sky Sports Main Event

4.05am
AFL Women’s, GWS Giants v Adelaide Crows
TNT Sports 1

6.05am
AFL Women’s, St Kilda v West Coast Eagles (TNT Sports 1) and Geelong Cats v Sydney Swans (TNT Sports 4)

8.05am
AFL Women’s, Port Adelaide v Gold Coast Suns
TNT Sports 4

8.10am
Tasman v Otago, Rugby National Provincial Championship
Sky Sports Action

10.15am
AFL Women’s, Western Bulldogs v Hawthorn
TNT Sports 2

11.30am
Golf, Omega European Masters – DP World Tour
Sky Sports Golf

12pm
Canada v Wales, Women’s Rugby World Cup group stage
TG4 and BBC Two

12pm
Athlone Town v Crvena Zvezda, Women’s Champions League
LOI TV

12.30pm
Chelsea v Fulham, Premier League
TNT Sports 1

12.30pm
Middlesbrough v Sheffield United, Championship
Sky Sports Main Event

12.30pm
Snooker, Wuhan Open
TNT Sports 1

1.15pm
Racing - Sandown Park, Beverley, and Chester
ITV1

1.30pm
Cycling, Vuelta a Espana – Stage 8
TNT Sports 3

2pm
Formula 1, Dutch Grand Prix qualifying
Sky Sports Main Event

2.45pm
Scotland v Fiji, Women’s Rugby World Cup group stage
TG4 and BBC Two

3pm
Manchester United v Burnley, Premier League
Premier Sports 1

3pm
WNL Premier Division, Treaty United v Galway United, Shelbourne v Sligo Rovers (4pm), Cork City v DLR Waves (5pm), Shamrock Rovers v Peamount United (5pm), 
LOI TV

4pm
Tennis, US Open – Men’s & Women’s Singles 3rd round
Sky Sports Main Event

5pm
England v Samoa, Women’s Rugby World Cup group stage
BBC Two

5.15pm
AFL Women’s, GWS Giants v Adelaide Crows, (Deferred)
TG4

5.30pm
Leeds United v Newcastle United, Premier League
Sky Sports Main Event

5.30pm
Augsburg v Bayern Munich, Bundesliga
Sky Sports Football

6.30pm
Girona v Sevilla, La Liga
Premier Sports 2

7.30pm
USA v Australia, Women’s Rugby World Cup group stage
RTÉ 2

7.30pm
LOI First Division, Longford Town v Wexford
LOI TV

7.45pm
Sligo Rovers v Bohemians, LOI Premier Division
LOI TV

7.45pm
Pisa v Roma, Serie A
TNT Sports 1

8pm
Golf, LPGA FM Championship – Ladies PGA Tour
Sky Sports Golf

9pm
Athletics, Sydney Marathon
TNT Sports 4

10.20pm
Match Of The Day
BBC One

*****

Sunday 31 August

12am
Tennis, US Open – Men’s & Women’s Singles 3rd round
Sky Sports Main Event

1.30am
WNBA, Golden State Valkyries v Washington Mystics
TNT Sports 4

4.05am
AFL Women’s, Collingwood v Melbourne
TNT Sports 1

6.05am
AFL Women’s, Fremantle v North Melbourne
TNT Sports 1

11.15am
AFL Women’s, Brisbane Lions v Carlton, (Deferred)
TG4

11.30am
Golf, Omega European Masters – DP World Tour
Sky Sports Golf

12pm
Ireland v Spain, Women’s Rugby World Cup group stage
RTÉ 2 and BBC Two

12pm
Rangers v Celtic, Scottish Premiership
Sky Sports Main Event 

1.15pm
Mount Sion v Roanmore, Waterford senior hurling semi-final
TG4

1.30pm
Cycling, Vuelta a Espana – Stage 9
TNT Sports 1

2pm
Formula 1, Dutch Grand Prix 
Sky Sports F1

2pm
New Zealand v Japan, Women’s Rugby World Cup group stage
RTÉ 2 

2pm
Brighton v Manchester City, Premier League
Sky Sports Main Event

2pm
Nottingham Forest v West Ham, Premier League
Sky Sports Premier League

2pm
Dundee v Dundee United, Scottish Premiership
Premier Sports 1

2.15pm
Cricket, The Hundred 2025 Final
Sky Sports Cricket

4pm
Tennis, US Open – Men’s & Women’s Singles Round of 16
Sky Sports Main Event

4.30pm
Liverpool v Arsenal, Premier League
Sky Sports Main Event

4.35pm
Wexford v Bohemians, All-Island Cup final
TG4

5pm
Shelbourne v Galway United, LOI Premier Division 
LOI TV

6pm
Real Betis v Athletic Bilbao, La Liga
Premier Sports 1

7pm
Shamrock Rovers v Drogheda United, LOI Premier Division
LOI TV

7pm
Aston Villa v Crystal Palace, Premier League
Sky Sports Main Event

7.45pm
Inter Milan v Udinese, Serie A
TNT Sports 1

8pm
Golf, LPGA FM Championship – Ladies PGA Tour
Sky Sports Golf

8.30pm
Rayo Vallecano v Barcelona, La Liga
Premier Sports 1

11pm
Tennis, US Open Men’s & Women’s 
Sky Sports Main Event

11.30pm
Match Of The Day
BBC One

 

Author
View comments
Send Tip or Correction
Close
Comments
This is YOUR comments community. Stay civil, stay constructive, stay on topic. Please familiarise yourself with our comments policy here before taking part.
Leave a Comment
    Submit a report
    Please help us understand how this comment violates our community guidelines.
    Thank you for the feedback
    Your feedback has been sent to our team for review.

    Leave a commentcancel

     
    The 42 supports the work of the Press Council of Ireland and the Office of the Press Ombudsman, and our staff operate within the Code of Practice. You can obtain a copy of the Code, or contact the Council, at https://www.presscouncil.ie, PH: (01) 6489130, Lo-Call 1800 208 080 or email: mailto:info@presscouncil.ie