Here's your essential TV guide for this weekend's live sport
Friday 29 August
10.15am
AFL Women’s, Richmond v Essendon
TNT Sports Extra
10.45am
Cycling, Vuelta a Espana – Stage 7
TNT Sports 3
12.30pm
Snooker, Wuhan Open
TNT Sports 1
12.30pm
Golf, Omega European Masters – DP World Tour
Sky Sports Main Event
4pm
Free States v Griquias, Rugby Currie Cup
Sky Sports Action
4pm
Tennis, US Open – Men’s & Women’s Singles 3rd round
Sky Sports Main Event
7.45pm
Cork City v Waterford, LOI Premier Division
Virgin Media Two
7.45pm
Derry City v St Patrick’s Athletic, LOI Premier Division
LOI TV
7.45pm
LOI First Division, Athlone Town v Cobh Ramblers, Dundalk v Kerry, Finn Harps v Treaty United, UCD v Bray Wanderers
LOI TV
8pm
Leicester City v Birmingham City, Championship
Sky Sports Main Event
8pm
Golf, LPGA FM Championship – Ladies PGA Tour
Sky Sports Golf
*****
Saturday 30 August
12am
Tennis, US Open – Men’s & Women’s Singles 3rd round
Sky Sports Main Event
4.05am
AFL Women’s, GWS Giants v Adelaide Crows
TNT Sports 1
6.05am
AFL Women’s, St Kilda v West Coast Eagles (TNT Sports 1) and Geelong Cats v Sydney Swans (TNT Sports 4)
8.05am
AFL Women’s, Port Adelaide v Gold Coast Suns
TNT Sports 4
8.10am
Tasman v Otago, Rugby National Provincial Championship
Sky Sports Action
10.15am
AFL Women’s, Western Bulldogs v Hawthorn
TNT Sports 2
11.30am
Golf, Omega European Masters – DP World Tour
Sky Sports Golf
12pm
Canada v Wales, Women’s Rugby World Cup group stage
TG4 and BBC Two
12pm
Athlone Town v Crvena Zvezda, Women’s Champions League
LOI TV
12.30pm
Chelsea v Fulham, Premier League
TNT Sports 1
12.30pm
Middlesbrough v Sheffield United, Championship
Sky Sports Main Event
12.30pm
Snooker, Wuhan Open
TNT Sports 1
1.15pm
Racing - Sandown Park, Beverley, and Chester
ITV1
1.30pm
Cycling, Vuelta a Espana – Stage 8
TNT Sports 3
2pm
Formula 1, Dutch Grand Prix qualifying
Sky Sports Main Event
2.45pm
Scotland v Fiji, Women’s Rugby World Cup group stage
TG4 and BBC Two
3pm
Manchester United v Burnley, Premier League
Premier Sports 1
3pm
WNL Premier Division, Treaty United v Galway United, Shelbourne v Sligo Rovers (4pm), Cork City v DLR Waves (5pm), Shamrock Rovers v Peamount United (5pm),
LOI TV
4pm
Tennis, US Open – Men’s & Women’s Singles 3rd round
Sky Sports Main Event
5pm
England v Samoa, Women’s Rugby World Cup group stage
BBC Two
5.15pm
AFL Women’s, GWS Giants v Adelaide Crows, (Deferred)
TG4
5.30pm
Leeds United v Newcastle United, Premier League
Sky Sports Main Event
5.30pm
Augsburg v Bayern Munich, Bundesliga
Sky Sports Football
6.30pm
Girona v Sevilla, La Liga
Premier Sports 2
7.30pm
USA v Australia, Women’s Rugby World Cup group stage
RTÉ 2
7.30pm
LOI First Division, Longford Town v Wexford
LOI TV
7.45pm
Sligo Rovers v Bohemians, LOI Premier Division
LOI TV
7.45pm
Pisa v Roma, Serie A
TNT Sports 1
8pm
Golf, LPGA FM Championship – Ladies PGA Tour
Sky Sports Golf
9pm
Athletics, Sydney Marathon
TNT Sports 4
10.20pm
Match Of The Day
BBC One
*****
Sunday 31 August
12am
Tennis, US Open – Men’s & Women’s Singles 3rd round
Sky Sports Main Event
1.30am
WNBA, Golden State Valkyries v Washington Mystics
TNT Sports 4
4.05am
AFL Women’s, Collingwood v Melbourne
TNT Sports 1
6.05am
AFL Women’s, Fremantle v North Melbourne
TNT Sports 1
11.15am
AFL Women’s, Brisbane Lions v Carlton, (Deferred)
TG4
11.30am
Golf, Omega European Masters – DP World Tour
Sky Sports Golf
12pm
Ireland v Spain, Women’s Rugby World Cup group stage
RTÉ 2 and BBC Two
12pm
Rangers v Celtic, Scottish Premiership
Sky Sports Main Event
1.15pm
Mount Sion v Roanmore, Waterford senior hurling semi-final
TG4
1.30pm
Cycling, Vuelta a Espana – Stage 9
TNT Sports 1
2pm
Formula 1, Dutch Grand Prix
Sky Sports F1
2pm
New Zealand v Japan, Women’s Rugby World Cup group stage
RTÉ 2
2pm
Brighton v Manchester City, Premier League
Sky Sports Main Event
2pm
Nottingham Forest v West Ham, Premier League
Sky Sports Premier League
2pm
Dundee v Dundee United, Scottish Premiership
Premier Sports 1
2.15pm
Cricket, The Hundred 2025 Final
Sky Sports Cricket
4pm
Tennis, US Open – Men’s & Women’s Singles Round of 16
Sky Sports Main Event
4.30pm
Liverpool v Arsenal, Premier League
Sky Sports Main Event
4.35pm
Wexford v Bohemians, All-Island Cup final
TG4
5pm
Shelbourne v Galway United, LOI Premier Division
LOI TV
6pm
Real Betis v Athletic Bilbao, La Liga
Premier Sports 1
7pm
Shamrock Rovers v Drogheda United, LOI Premier Division
LOI TV
7pm
Aston Villa v Crystal Palace, Premier League
Sky Sports Main Event
7.45pm
Inter Milan v Udinese, Serie A
TNT Sports 1
8pm
Golf, LPGA FM Championship – Ladies PGA Tour
Sky Sports Golf
8.30pm
Rayo Vallecano v Barcelona, La Liga
Premier Sports 1
11pm
Tennis, US Open Men’s & Women’s
Sky Sports Main Event
11.30pm
Match Of The Day
BBC One
