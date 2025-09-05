Advertisement
Evan Ferguson, Rory McIlroy, and Stacey Flood.
Tune in

Here's your essential TV guide for this weekend's live sport

Plenty for fans to enjoy.
7.31am, 5 Sep 2025

Friday 5 September

8.10am
Otago v Northland, Rugby National Provincial Championship
Sky Sports Mix

10.40am
AFL Play-offs, Geelong Cats v Brisbane Lions 
TNT Sports 3

11am
Boxing, World Championships – Liverpool…(later at 6pm)
Eurovision Sport

1pm
Golf, Irish Open – DP World Tour
RTÉ 2, Sky Sports Main Event

1.30pm
Cycling, Vuelta a Espana – Stage 13
TNT Sports 3

7pm
Golf, Aramco Team Series – Ladies European Tour
Sky Sports Golf

7pm
Boxing, Michael Conlan v Jack Bateson
5 Action

7.30pm
Chelsea v Manchester City, Women’s Super League
Sky Sports Main Event 

7.45pm
Denmark v Scotland, World Cup qualifier
Virgin Media Two and BBC Two

7.45pm
LOI First Division, Longford Town v Finn Harps, Bray Wanderers v Athlone Town, Wexford v Dundalk, Kerry v Cobh Ramblers, Treaty United v UCD
LOI TV

10pm
Tennis, US Open men’s semi-finals
Sky Sports Main Event

*****

Saturday 6 September

3.35am
AFL Women’s, Melbourne v Richmond (TNT Sports 3), Gold Coast Suns v GWS Giants (TNT Sports 4), Carlton v Western Bulldogs (TNT Sports 3)

5.30am
Australia v Argentina, Rugby Championship
Sky Sports Main Event

6.15am
AFL Play-Offs, GWS Giants v Hawthorn
TNT Sports 1

8.05am
New Zealand v South Africa, Rugby Championship
Sky Sports Main Event

10.15am
AFL Women’s, Hawthorn v St Kilda
TNT Sports 3

10.20am
GAA 2025 Highlights
TG4

10.35am
AFL Play-Offs, Fremantle v Gold Coast
TNT Sports Extra

11am
Boxing, World Championships – Liverpool…(later at 6pm)
Eurovision Sport

12pm
Canada v Scotland, Women’s Rugby World Cup group stage
TG4, BBC Two

12.15pm
Cycling, Vuelta a Espana – Stage 14
TNT Sports 3

12.30pm
Golf, Irish Open – DP World Tour
RTÉ One, Sky Sports Golf

1pm
Horse Racing, Haydock Park, Ascot, Kempton Park
ITV1

1.30pm
Arsenal v London City Lionesses, Women’s Super League
Virgin Media Two and BBC One

2.45pm
Wales v Fiji, Women’s Rugby World Cup group stage
TG4, BBC Two

3pm
Formula 1, Italian Grand Prix qualifying
Sky Sports Main Event

3pm
WNL Premier Division, Bohemians v Cork City, Sligo Rovers v Treaty United, DLR Waves v Wexford, Athlone Town v Shamrock Rovers (4pm), Peamount United v Waterford (5pm)
LOI TV

4pm
Lyon v Racing 92, French Top 14 Rugby
Premier Sports 1

4pm
Golden Lions v Griquas, Rugby Currie Cup
Sky Sports Mix

5pm
England v Andorra, World Cup qualifier
ITV1

5pm
Galway United v Shelbourne, WNL Premier Division
TG4

5pm
England v Australia, Women’s Rugby World Cup group stage
RTÉ 2, BBC Two

5.30pm
Golf, Walker Cup
Sky Sports Golf

6pm
Montpellier v Toulon, French Top 14 Rugby
Premier Sports 1

6pm
WNBA, Connecticut Sun v Phoenix Mercury
TNT Sports 4

7.45pm
Ireland v Hungary, World Cup qualifier
RTÉ 2

8pm
UFC Fight Night, Nassourdine Imavov v Caio Borralho
TNT Sports 1

8.05pm
Bordeaux-Begles v La Rochelle, French Top 14 Rugby
Premier Sports 1

8.30pm
Golf, Aramco Team Series – Ladies European Tour
Sky Sports Golf

9pm
Tennis, US Open women’s final
Sky Sports Main Event

 

*****

Sunday 7 September

10.15am
Athletics, Great North Run
TNT Sports Extra

11am
Boxing, World Championships – Liverpool…(later at 6pm)
Eurovision Sport

11am
Cricket, England v South Africa – One Day International
Sky Sports Cricket

12pm
Liverpool v Everton, Women’s Super League
Sky Sports Main Event

12pm
Women’s Super League; Brighton v Aston Villa (Sky Sports Football); Manchester United v Leicester City (Sky Sports Premier League); Tottenham v West Ham (Sky Sports Mix) 

12.30pm
Golf, Irish Open – DP World Tour
RTÉ One, Sky Sports Golf

1.30pm
Cycling, Vuelta a Espana – Stage 15
TNT Sports 3

2pm
Ballymun Kickhams v Whitehall Colmcille, Dublin senior football championship
TG4 

2pm
Formula 1, Italian Grand Prix 
Sky Sports Main Event

2.45pm
Ireland v New Zealand, Women’s Rugby World Cup group stage
RTÉ 2, BBC Two

3.05pm
Celtic v Rangers, Scottish Women’s Premier League
Sky Sports Football

4pm
Glen Rovers v Sarsfields, Cork premier senior hurling championship
TG4

5pm
Shelbourne v Galway United, LOI Premier Division
LOI TV

5.30pm
Golf, Walker Cup
Sky Sports Golf

6pm
NFL, New York Jets v Pittsburgh Steelers
Sky Sports NFL

7pm
Tennis, US Open men’s final
Sky Sports Main Event

7.45pm
Germany v Northern Ireland, World Cup qualifier
Virgin Media Two, BBC One NI, BBC Two

8.05pm
Clermont Auvergne v Toulouse, French Top 14 Rugby
Premier Sports 1

8.30pm
Golf, Aramco Team Series – Ladies European Tour
Sky Sports Golf

9.25pm
NFL, Green Bay Packers v Detroit Lions
Sky Sports Main Event

1.20am (Monday)
NFL, Buffalo Bills v Baltimore Ravens
Sky Sports Main Event

