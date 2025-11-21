The 42 supports the work of the Press Council of Ireland and the Office of the Press Ombudsman, and our staff operate within the Code of Practice. You can obtain a copy of the Code, or contact the Council, at https://www.presscouncil.ie, PH: (01) 6489130, Lo-Call 1800 208 080 or email: mailto:info@presscouncil.ie
Here's your essential TV guide for this weekend's live sport
Friday 21 November
1pm
Darts, Players Championship, (Later at 7pm)
ITV4
4pm
Snooker, Riyadh Season World Masters
TNT Sports 1
5pm
Golf, The RSM Classic, PGA Tour
Sky Sports Main Event
7pm
Golf, LPGA CME Group Tour Championship
Sky Sports Golf
8pm
La Liga, Valencia v Levante
Premier Sports 1
8pm
French Top 14 Rugby, Bordeaux-Begles v Pau
Premier Sports 2
8pm
Preston v Blackburn Rovers, Championship
Sky Sports Main Event
*****
Saturday 22 November
1am
Cricket, New Zealand v West Indies, One Day International
TNT Sports 3
2.20am
Cricket, Australia v England, The Ashes 2025-26 Day 2
TNT Sports 1
3.30am
Cricket, Bangladesh v Ireland, Test Match Day 4
T Sports YouTube
4am
Formula 1, Las Vegas Grand Prix Qualifying
Sky Sports Main Event
4am
Cricket, India v South Africa, Test Match Day 1
TNT Sports 2
4.05am
AFL Women’s, North Melbourne v Melbourne, Preliminary Final
TNT Sports 4
8.35am
AFL Women’s, Brisbane Lions v Carlton, Preliminary Final
TNT Sports 4
9.30am
Snooker, UK Championship Qualifiers
Discovery+
10.25am
GAA 2025 Highlights, Club Championships
TG4
12.30pm
Burnley v Chelsea, Premier League
TNT Sports 1
12.30pm
Coventry City v West Brom, Championship
Sky Sports Main Event
1pm
Horse Racing, Haydock Park and Ascot
Virgin Media One and ITV1
1pm
Darts, Players Championship, (Later at 7pm)
ITV4
1.30pm
French Top 14 Rugby, Lyon v Clermont Auvergne
Premier Sports 2
3pm
Liverpool v Nottingham Forest, Premier League
Premier Sports 1
3.10pm
Wales v New Zealand, Autumn Rugby International
TNT Sports 1
5.30pm
Newcastle United v Manchester City, Premier League
Sky Sports Main Event
5.30pm
FC Koln v Eintracht Frankfurt, Bundesliga
Sky Sports Football
5.40pm
Ireland v South Africa, Autumn Rugby International
RTÉ 2 and TNT Sports 1
6pm
NBA, Charlotte Hornets v Los Angeles Clippers
Sky Sports Mix
6pm
UFC Fight Night, Arman Tsarukyan v Dan Hooker
TNT Sports 3
6pm
Golf, The RSM Classic, PGA Tour
Sky Sports Golf
7pm
Golf, LPGA CME Group Tour Championship
Sky Sports Golf
8pm
St Mirren v Celtic, Scottish Premiership
Sky Sports Main Event
8.10pm
France v Australia, Autumn Rugby International
TNT Sports 1
8.10pm
Italy v Chile, Autumn Rugby International
TNT Sports 4
8.30pm
College Football, Notre Dame Fighting Irish v Syracuse Orange
Sky Sports NFL
10.20pm
Match Of The Day
BBC One
Sunday 23 November
2.20am
Cricket, Australia v England, The Ashes 2025-26 Day 3
TNT Sports 1
3.30am
Cricket, Bangladesh v Ireland, Test Match Day 5
T Sports YouTube
4am
Formula 1, Las Vegas Grand Prix
Sky Sports Main Event
4am
Cricket, India v South Africa, Test Match Day 2
TNT Sports 2
9.30am
Snooker, UK Championship Qualifiers
Discovery+
11.45am
Cycling, Cyclo-Cross World Cup, Women’s (11.45am), Men’s (1.15pm)
TNT Sports 3
12pm
Sheffield Wednesday v Sheffield United, Championship
Sky Sports Main Event
1pm
Horse Racing, Punchestown
RTÉ 2
1pm
Darts, Players Championship, (Later at 7pm)
ITV4
1.30pm
GAA, St Martin’s (Wexford) v Naas (Kildare), Leinster senior club hurling semi-final
TG4
1.40pm
Scotland v Tonga, Autumn Rugby International
TNT Sports 1
2pm
Leeds United v Aston Villa, Premier League
Sky Sports Main Event
3pm
Aberdeen v Hearts, Scottish Premiership
Sky Sports Football
3.30pm
GAA, Scotstown (Monaghan) v Newbridge (Derry), Ulster senior club football semi-final
TG4
4.10pm
England v Argentina, Autumn Rugby International
TNT Sports 1
4.30pm
Arsenal v Tottenham Hotspur, Premier League
Sky Sports Main Event
5.30pm
La Liga, Getafe v Atletico Madrid
Premier Sports 1
6pm
NFL, Chicago Bears v Pittsburgh Steelers (Sky Sports NFL); Green Bay Packers v Minnesota Vikings (Sky Sports Football)
6pm
Golf, The RSM Classic, PGA Tour
Sky Sports +
7pm
Golf, LPGA CME Group Tour Championship
Sky Sports Golf
7.45pm
Inter Milan v AC Milan, Serie A
TNT Sports 1
8pm
La Liga, Elche v Real Madrid
Premier Sports 1
8.05pm
French Top 14 Rugby, Stade Francais v Toulon
Premier Sports 2
9.05pm
NFL, Arizona Cardinals v Jacksonville Jaguars
Sky Sports Football
9.25pm
NFL, Dallas Cowboys v Philadelphia Eagles
Sky Sports Main Event
10.40pm
Match Of The Day
BBC One
1.20am (Monday)
NFL, Los Angeles Rams v Tampa Bay Buccaneers
Sky Sports Main Event
RTÉ Sky sports Sport TG4 Tune in TV Weekend